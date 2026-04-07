Palermo-Avellino, D’Agostino emozionato: «Onore salutare Mattarella al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
d'agostino

Un momento significativo quello vissuto da Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, in occasione della gara disputata allo stadio Renzo Barbera di Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Attraverso i propri canali social, D’Agostino ha voluto condividere le sue emozioni dopo l’incontro, sottolineando il valore dell’evento: «Domenica, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, ho avuto l’onore di salutare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un momento semplice, nella cornice del match Palermo-Avellino. Bello vedere il Capo dello Stato sugli spalti, tra la gente, a ricordarci che lo sport non è soltanto competizione, ma anche comunità e appartenenza».


Il presidente biancoverde ha poi evidenziato il significato personale e collettivo della stretta di mano con il Capo dello Stato: «Ho stretto la mano a colui che rappresenta l’unità della nostra Nazione. E l’ho fatto da presidente dell’US Avellino, con la consapevolezza di portare con me una città, una tifoseria, un territorio che in questo club riversa passione e identità. Grazie al Presidente Mattarella, per essere stato in questo stadio, nella sua Palermo. Incontrarlo è stato un privilegio che non dimenticheremo».

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