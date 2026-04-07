Frosinone-Palermo, attesa per il CASMS: vendita biglietti sospesa, decisione imminente

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
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Cresce l’attesa per Frosinone-Palermo, ma non solo sul campo. La sfida in programma venerdì 10 aprile allo “Stirpe” si gioca anche fuori dal rettangolo verde, dove tiene banco il tema della sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico.

Gli occhi di tifosi ciociari e rosanero, infatti, sono puntati sulle decisioni del Ministero dell’Interno. Tra oggi e domani sono attese le indicazioni definitive che influenzeranno direttamente anche la vendita dei biglietti, al momento in stand-by in attesa del via libera.


Alla base della situazione c’è la Determinazione n. 13 del 1° aprile 2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha acceso i riflettori sui profili di rischio legati alla gara. Proprio per questo motivo, l’organismo ha deciso di rinviare ogni decisione al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), chiamato a effettuare ulteriori approfondimenti.

Si tratta di un passaggio interlocutorio già visto in altre occasioni considerate sensibili, ma che di fatto blocca temporaneamente l’organizzazione definitiva dell’evento. Una fase di attesa che alimenta l’incertezza, soprattutto per quanto riguarda la presenza dei tifosi ospiti e le eventuali limitazioni alla vendita.

Il quadro dovrebbe chiarirsi nelle prossime ore, quando il CASMS si esprimerà in maniera definitiva. Solo allora si capirà se la gara potrà svolgersi con piena apertura al pubblico o se verranno adottate misure restrittive.

Nel frattempo, l’unica certezza è che Frosinone-Palermo non è una partita qualunque: in palio c’è un pezzo importante di Serie A, e anche per questo l’attenzione resta altissima, dentro e fuori dal campo.

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