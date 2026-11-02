Palermo, la partenza di Inzaghi è da record: mai così bene nelle sue promozioni

Palermo e il Palermo di Filippo Inzaghi sognano la promozione in Serie A, sfuggita nella scorsa stagione. L’avvio del campionato 2026/2027, però, sta già alimentando le ambizioni rosanero.

Il tecnico piacentino ha a disposizione una squadra che, per la categoria, è una vera e propria corazzata. A dimostrarlo sono le prime dieci giornate di campionato, nelle quali il Palermo ha conquistato 26 punti su 30 disponibili, frutto di otto vittorie e due pareggi.

Un rendimento senza precedenti per Inzaghi nelle sue tre promozioni da allenatore. Il miglior avvio, finora, risaliva alla stagione 2024/2025, quando alla guida del Pisa aveva raccolto 23 punti nelle prime dieci giornate, grazie a sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. Quella stagione si sarebbe poi conclusa con il secondo posto e la promozione in Serie A.





Meglio anche del Benevento, protagonista della stagione 2019/2020, conclusa al primo posto con 86 punti. Nelle prime dieci giornate, la squadra campana aveva totalizzato 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Lo stesso bottino Inzaghi lo aveva conquistato alla guida del Venezia in Serie C nella stagione 2016/2017. Anche in quell’occasione, nelle prime dieci giornate, erano arrivate sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Il Palermo di oggi, dunque, viaggia a un ritmo ancora più sostenuto. Ventisei punti, otto vittorie e due pareggi, entrambi conquistati in trasferta. Un dato particolarmente significativo, soprattutto se si considera che proprio lontano dal Barbera la squadra di Inzaghi aveva incontrato maggiori difficoltà nella passata stagione.

Adesso, invece, i rosanero sembrano aver cambiato marcia. E il sogno della Serie A è sempre più concreto.