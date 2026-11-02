Tuttosport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen e Inzaghi da 7”

Il Palermo supera 3-1 il Vicenza allo stadio Renzo Barbera e continua la propria fuga in vetta alla classifica di Serie B. Una vittoria in rimonta per la formazione di Filippo Inzaghi, trascinata dalla rete di Dennis Johnsen e dalla doppietta di Dominic Vavassori, protagonista assoluto della serata.

Nelle pagelle pubblicate da Tuttosport, il migliore in campo è proprio Vavassori, premiato con un 8 per la prestazione decisiva contro i biancorossi. Il giovane attaccante rosanero si conferma uno degli uomini più importanti della squadra, contribuendo al pareggio e realizzando le due reti che completano la rimonta.





Tuttosport assegna invece un 7 a Johnsen e a Filippo Inzaghi. Il norvegese firma il gol dell’1-1 e continua a rappresentare un punto di riferimento offensivo, mentre il tecnico viene premiato per la gestione della partita e per la capacità di guidare la squadra all’ennesimo successo.

Palermo, difesa promossa e Segre tra i migliori

Secondo le valutazioni di Tuttosport, la retroguardia rosanero conquista giudizi complessivamente positivi. Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello ricevono tutti 6,5, mentre Perin ottiene la sufficienza.

A centrocampo, 6,5 per Segre, protagonista anche nell’azione che porta al vantaggio di Vavassori. Voto 6 per Ranocchia, così come per i subentrati Estevez e Mazzitelli.

Promosso anche Hernani, valutato con un 6,5, mentre Pohjanpalo riceve 6 nonostante il digiuno realizzativo. Sufficienza anche per Gabrielloni, entrato nella ripresa.

Vicenza, Brighenti il migliore. Arena insufficiente

Sul fronte biancorosso, nelle pagelle di Tuttosport il voto più alto è quello di Brighenti, premiato con un 6,5 dopo aver realizzato la rete del momentaneo vantaggio.

Sufficienza per Pietrelli, Bellemo, Carraro e Costa, mentre Gagno, Papetti, Marchizza, Valoti, Merkaj e Morra ricevono 5,5.

Insufficienza anche per l’allenatore Fabio Gallo, valutato con un 5,5. Giudizio ancora più severo per l’arbitro Arena di Torre del Greco, al quale viene assegnato un 5.

Di seguito tutti i voti pubblicati da Tuttosport.

Palermo (4-2-3-1)

Perin 6; Cassandro 6,5; Peda 6,5; Ceccaroni 6,5; Augello 6,5; Segre 6,5 (dal 23′ st Estevez 6); Ranocchia 6 (dal 23′ st Mazzitelli 6); Vavassori 8; Hernani 6,5 (dal 30′ st Gomes n.g.); Johnsen 7 (dal 34′ st Magnani n.g.); Pohjanpalo 6 (dal 23′ st Gabrielloni 6).

A disposizione: Fortin, Nespola, Bozzolan, Gomes, Gyasi.

Allenatore: Filippo Inzaghi 7.

Vicenza (3-4-1-2)

Gagno 5,5; Papetti 5,5; Brighenti 6,5; Marchizza 5,5; Pietrelli 6 (dal 15′ st Caferri 5); Bellemo 6; Carraro 6 (dal 38′ st Alessio n.g.); Costa 6 (dal 26′ st Corazza 5); Valoti 5,5; Merkaj 5,5 (dal 26′ st Moncini n.g.); Morra 5,5 (dal 15′ st Rauti n.g.).

A disposizione: Tantalocchi, Rada, Talarico, Vescovi, Zonta, Sandon, Leverbe.

Allenatore: Fabio Gallo 5,5.

Arbitro: Arena di Torre del Greco 5.