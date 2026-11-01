Palermo-Vicenza 3-1, gli highlights: Johnsen e Vavassori firmano la rimonta rosanero (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo vicenza gol 1-1 (1)

Il Palermo non si ferma e festeggia nel migliore dei modi il suo 126° anniversario. Davanti ai quasi 29 mila spettatori del Renzo Barbera, la squadra di Filippo Inzaghi supera 3-1 il Vicenza al termine di una gara iniziata in salita e ribaltata con carattere e qualità. Dopo il vantaggio lampo degli ospiti firmato da Brighenti al 2′, Dennis Johnsen ristabilisce la parità allo scadere del primo tempo, prima della doppietta di Vavassori che completa la rimonta nella ripresa.

Un successo pesantissimo che permette ai rosanero di salire a 26 punti, consolidando il primato in Serie B e portandosi a +6 sul Modena. Di seguito gli highlights del match con i gol e le azioni più importanti della sfida del Barbera.


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