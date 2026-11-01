Gallo dopo Palermo-Vicenza 3-1: «Abbiamo fatto un’ottima partita, non giocheremo sempre contro il Palermo»

Al termine di Palermo-Vicenza 3-1, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B, l’allenatore biancorosso Fabio Gallo è intervenuto in sala stampa allo stadio Renzo Barbera di Palermo, rispondendo alle domande dei giornalisti e analizzando la sconfitta contro la formazione di Filippo Inzaghi.

Il tecnico del Vicenza si è soffermato inizialmente sulle occasioni non sfruttate nel primo tempo e sulla qualità degli avversari:





«È chiaro che avremmo avuto la possibilità di finalizzare meglio nel primo tempo, perché abbiamo avuto situazioni in cui avremmo dovuto fare scelte migliori. Affrontando il Palermo è normale che concedi le ripartenze. Abbiamo fatto una buona partita, il Palermo ha delle buone individualità. È una squadra molto forte, ma credo che abbiamo fatto un’ottima partita».

Gallo ha poi sottolineato l’identità della propria squadra e la capacità di mantenere un’organizzazione di gioco anche nella ripresa, nonostante il risultato sfavorevole:

«Non guardando il risultato, la squadra ha un’identità, un’idea di gioco che sta portando avanti e sicuramente questo è un aspetto da tenere conto. Anche nel secondo tempo la squadra ha giocato, non si è disunita e non è facile giocare così qua».

Infine, l’allenatore biancorosso ha spiegato la dinamica dei gol subiti, evidenziando come il Vicenza abbia continuato a cercare di rendersi pericoloso contro il Palermo:

«Abbiamo preso gol con l’idea che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane. La squadra stava provando perché ha percepito la possibilità di poter fare ancora male al Palermo. Dà molto fastidio perché le prestazioni sono state sempre all’altezza, non abbiamo raccolto niente, ma questa è la strada da continuare a percorrere. Non giocheremo sempre contro il Palermo».

Nonostante il 3-1 maturato al Renzo Barbera, Gallo ha dunque ribadito la fiducia nell’identità e nel percorso della propria squadra, riconoscendo la forza del Palermo e sottolineando gli aspetti positivi della prestazione del Vicenza.