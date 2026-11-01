Verona-Carrarese 3-0, Baroni: «Abbiamo alzato il livello e la mentalità. Siamo sulla strada giusta»

Il Verona conquista una vittoria convincente nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27, superando la Carrarese con un netto 3-0. Un successo maturato grazie alle reti di Harroui, Mosquera e Sarr, tutte realizzate nel primo tempo, che permette ai gialloblù di salire a quota 15 punti in classifica.

Al termine dell’incontro, il tecnico Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della propria squadra, sottolineando soprattutto i progressi dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità.





Baroni: «Abbiamo alzato il livello e la mentalità»

L’allenatore del Verona ha aperto il proprio intervento complimentandosi con i calciatori per l’approccio alla partita e per la crescita dimostrata nelle ultime settimane.

«Complimenti ai ragazzi, abbiamo alzato il livello, la mentalità, calandosi in questo campionato. Partite tutte difficili, combattute, devi andare addosso forte, avere una mentalità umile. Poi la squadra chiaramente ha la qualità e se riesce ad essere in un livello mentale, riesce a portare a casa le partite».

Parole che evidenziano la soddisfazione di Baroni per una squadra che sta imparando ad affrontare con maggiore determinazione le difficoltà del campionato cadetto.

Harroui e il cambio di mentalità

Il tecnico si è poi soffermato su Harroui, autore della rete che ha sbloccato l’incontro, spiegando come la crescita individuale dei giocatori sia strettamente collegata all’atteggiamento collettivo.

«Il segnale che ho voluto dare alla squadra a Castellammare non è lo schema di gioco, giocare con quattro giocatori offensivi era far capire che all’interno delle partite è più importante l’atteggiamento che un sistema o un uomo in più o in meno».

Baroni ha quindi sottolineato i miglioramenti del centrocampista.

«Sono molto contento che stanno crescendo, Harroui ha capito la strada, intensità, dinamismo, testa accesa in maniera diversa e non solo lui. Dobbiamo mantenerlo e dobbiamo stare sul pezzo».

Un messaggio chiaro da parte dell’allenatore, che considera la continuità mentale un elemento fondamentale per il percorso della formazione gialloblù.

Tre gol nel primo tempo: «Abbiamo concretizzato al massimo»

Il Verona ha indirizzato la partita già nei primi 45 minuti, trovando tre reti e mettendo in grande difficoltà la Carrarese.

Baroni ha spiegato come la squadra sia stata particolarmente efficace nello sfruttare le occasioni create.

«Abbiamo concretizzato al massimo, sapevamo che loro erano una squadra fastidiosa, che ha corsa, sapevamo della mentalità, siamo stati bravi ad essere molto attenti, molto determinati, cattivi tutte le volte che rubavamo palla».

L’allenatore ha poi evidenziato la gestione dell’incontro, con i gialloblù capaci di controllare il vantaggio senza concedere particolari opportunità agli avversari.

«Abbiamo concesso volutamente un pochino di gestione, correndo pochissimi pericoli e ripartendo con determinazione».

Le Borgne: «Può migliorare molto, deve restare umile»

Nel corso della conferenza stampa, Baroni ha analizzato anche la prestazione di Le Borgne, individuando gli aspetti sui quali il giocatore deve ancora lavorare.

«Paradossalmente deve sporcarsi di più in alcune situazioni, andare sull’impatto. Ha una bellissima corsa, deve continuare a crescere rimanendo umile e può migliorare molto».

Il tecnico ha poi allargato il discorso all’organizzazione della squadra e alla necessità di mantenere le giuste distanze tra i reparti.

«A volte non abbiamo la percezione del pericolo facendo una corsa in meno, invece oggi ci si muoveva avanti e dietro insieme, distanze più ristrette. Siamo sulla strada giusta».

Verona a quota 15, Palermo sempre in testa

La vittoria contro la Carrarese consente al Verona di raggiungere quota 15 punti dopo dieci giornate, agganciando Avellino, Benevento e Pisa.

Un risultato importante per la formazione di Baroni, che prova a trovare continuità dopo un avvio di campionato caratterizzato da risultati alterni.

In testa alla classifica resta il Palermo di Filippo Inzaghi, che prima della sfida contro il Vicenza guida la graduatoria con 23 punti, davanti al Modena a quota 20 e all’Ascoli a 19.

Per il Verona, il successo contro la Carrarese rappresenta soprattutto una conferma dei progressi evidenziati dal proprio allenatore, convinto che la crescita mentale e l’atteggiamento possano fare la differenza nel prosieguo della stagione.