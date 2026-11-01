Segnali di vita. Il punto di giornata in Serie B

Il Palermo continua a guardare verso l’alto, forte del primato in classifica e della possibilità di allungare sulle dirette inseguitrici. È uno dei temi affrontati da Tullio Calzone, che nel suo commento intitolato “Segnali di vita”, pubblicato sul Corriere dello Sport, analizza i risultati della decima giornata di Serie B, soffermandosi sulla reazione del Catanzaro, sul successo della Sampdoria e sulla corsa al vertice dei rosanero.

Il Palermo di Filippo Inzaghi, primo con 23 punti, ospita oggi il Vicenza allo stadio Renzo Barbera con l’obiettivo di ritrovare il successo dopo il pareggio conquistato sul campo del Pisa.





Palermo, Inzaghi vuole riprendere la corsa

Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Tullio Calzone evidenzia la differenza tra gli obiettivi delle squadre impegnate nella parte bassa della classifica e quelli della capolista rosanero.

Mentre Catanzaro e Sampdoria cercano di allontanarsi dalle zone pericolose, il Palermo punta a consolidare la propria posizione in vetta e a proseguire il percorso verso la Serie A.

Il giornalista sottolinea come la formazione di Inzaghi sia concentrata sulla sfida contro il Vicenza, occasione per tornare a conquistare l’intera posta in palio dopo il 2-2 dell’Arena Garibaldi.

A Pisa, il Palermo era riuscito a rimontare la formazione toscana, ex squadra del tecnico rosanero, prima di essere nuovamente raggiunto. Un pareggio dal quale Inzaghi ha comunque tratto indicazioni incoraggianti, valorizzando gli aspetti positivi della prestazione.

La sfida contro il Vicenza rappresenta dunque un passaggio importante per dare continuità al cammino della capolista e approfittare del mezzo passo falso del Modena.

Catanzaro, i primi segnali della gestione Mignani

Il tema centrale del commento di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport riguarda però il Catanzaro, che sembra aver ritrovato fiducia e capacità di reazione dopo un periodo particolarmente difficile.

L’arrivo di Michele Mignani sulla panchina giallorossa ha coinciso con due pareggi consecutivi: il primo sul campo del Benevento, il secondo in casa contro il Padova.

Al di là dei risultati, l’aspetto più incoraggiante riguarda l’atteggiamento della squadra, finalmente capace di affrontare le difficoltà con maggiore consapevolezza.

Secondo l’analisi del quotidiano sportivo, il Catanzaro ha costruito una prestazione convincente contro il Padova, dominando lunghi tratti della gara e concedendo agli avversari pochissime opportunità.

Il pareggio per 1-1 lascia tuttavia parecchio rammarico, considerando le occasioni non concretizzate da Iemmello, Imperiale, Mosti e Franky Tchaouna, oltre agli interventi decisivi del portiere Sorrentino.

Il cambio in panchina e la ricerca della salvezza

Nel suo commento, Calzone si sofferma anche sulle difficoltà incontrate dal Catanzaro nella precedente gestione tecnica, sottolineando come non fosse mai nato un rapporto pienamente efficace tra il gruppo e Giorgio Gorgone.

Con Mignani, invece, la squadra sembra aver recuperato alcuni principi di gioco semplici e funzionali, accompagnati da una maggiore fiducia nelle proprie possibilità.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Tullio Calzone, invita comunque a non considerare risolti tutti i problemi della formazione calabrese.

La strada verso la salvezza resta lunga e richiederà continuità di prestazioni e risultati. Il Catanzaro dovrà inoltre lasciarsi alle spalle il confronto con la straordinaria stagione precedente, conclusa a un passo dalla promozione in Serie A.

Sampdoria in ripresa, Modena e Mantova si fermano a vicenda

Un altro segnale positivo arriva dalla Sampdoria, che supera 2-0 la Virtus Entella in un derby accompagnato anche dalla contestazione dei tifosi blucerchiati.

Un successo importante per una squadra che, come il Catanzaro, sta cercando di risalire la classifica e ritrovare serenità.

Nelle zone alte, invece, il Modena non riesce ad andare oltre l’1-1 contro il Mantova.

Come ricostruisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la sfida è caratterizzata dalla rete di Andrea Belotti e dalla reazione della formazione allenata da Francesco Modesto, trascinata dal giovane Spinaccè.

Il talento proveniente dall’Inter trova il suo primo gol in Serie B, regalando al Mantova un punto prezioso e impedendo al Modena di avvicinarsi ulteriormente alla capolista.

Palermo, il Barbera può diventare decisivo

Il pareggio del Modena lascia il Palermo a tre punti di vantaggio sulla seconda posizione, con una partita ancora da disputare.

La squadra di Inzaghi ha quindi l’opportunità di portare a sei lunghezze il margine sugli emiliani, confermando il rendimento casalingo che finora ha prodotto quattro vittorie in altrettante gare.

È proprio questo il contrasto evidenziato nel commento del Corriere dello Sport firmato da Tullio Calzone: mentre diverse squadre cercano segnali di ripresa per allontanarsi dalle difficoltà, il Palermo continua a inseguire un obiettivo ben diverso.

Alle 19.30, contro il Vicenza, i rosanero proveranno a trasformare questa ambizione in altri tre punti, davanti al pubblico del Renzo Barbera.