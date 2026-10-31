Catanzaro-Padova 1-1, Calabro: «Tre partite ravvicinate ci hanno condizionato, bravo il gruppo a reagire»

«Abbiamo giocato tre partite ravvicinate e questo ci ha condizionato, ma sicuramente non è una scusante», ha dichiarato Calabro al termine dell’incontro, evidenziando il peso degli impegni ravvicinati sulla prestazione dei suoi uomini.

Il Padova, sotto nel punteggio dopo la rete di Dorval al 27′, è riuscito a rimettere in equilibrio la sfida grazie al gol di Varas al 66′. «Il primo tempo è stato di marca Catanzaro, nella ripresa siamo riusciti a recuperarla», ha spiegato l’allenatore.





Decisivo, secondo Calabro, anche il contributo di Pompetti, entrato nella seconda frazione e capace di dare maggiore vivacità alla squadra: «Pompetti? Ha dato quella marcia in più per cambiare la ripresa, nonostante i fischi».