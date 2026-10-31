Catanzaro-Padova 1-1, Calabro: «Tre partite ravvicinate ci hanno condizionato, bravo il gruppo a reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
palermo padova 2-1 (76) calabro
Antonio Calabro analizza il pareggio per 1-1 conquistato dal Padova sul campo del Catanzaro, nella decima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico biancoscudato riconosce le difficoltà incontrate dalla sua squadra, soprattutto nella prima frazione, sottolineando però la capacità di reagire nella ripresa.

«Abbiamo giocato tre partite ravvicinate e questo ci ha condizionato, ma sicuramente non è una scusante», ha dichiarato Calabro al termine dell’incontro, evidenziando il peso degli impegni ravvicinati sulla prestazione dei suoi uomini.

Il Padova, sotto nel punteggio dopo la rete di Dorval al 27′, è riuscito a rimettere in equilibrio la sfida grazie al gol di Varas al 66′. «Il primo tempo è stato di marca Catanzaro, nella ripresa siamo riusciti a recuperarla», ha spiegato l’allenatore.


Decisivo, secondo Calabro, anche il contributo di Pompetti, entrato nella seconda frazione e capace di dare maggiore vivacità alla squadra: «Pompetti? Ha dato quella marcia in più per cambiare la ripresa, nonostante i fischi».

 

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