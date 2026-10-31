Serie B, Modena-Mantova 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
modena

Termina 1-1 la sfida del Braglia tra Modena e Mantova. I canarini accarezzano la vittoria grazie al solito Andrea Belotti, ma nel finale arriva la rete del giovane Matteo Spinaccè, che regala ai virgiliani un prezioso pareggio.

Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, il Modena sblocca il risultato al 52′ con Andrea Belotti. Il “Gallo”, servito al termine di una ripartenza orchestrata da Ambrosino, lascia partire una potente conclusione sul primo palo che supera Bardi. Per l’attaccante si tratta della settima rete, con una straordinaria striscia realizzativa di sei partite consecutive.


Quando la vittoria sembra ormai nelle mani dei padroni di casa, il Mantova trova il guizzo decisivo. All’84’ il tecnico Modesto viene premiato dalla scelta di inserire Matteo Spinaccè, classe 2006, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta di testa e realizza il suo primo gol in carriera in Serie B.

Finisce 1-1 al Braglia, con il Modena che vede sfumare tre punti nel finale e il Mantova che conquista un pareggio grazie alla rete del suo giovane attaccante.

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