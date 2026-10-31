Cremonese-Benevento 2-0, Pecchia: «Abbiamo ritrovato la vittoria in casa. I giovani hanno dato un grande segnale»

La Cremonese ritrova il successo davanti al proprio pubblico e conquista tre punti importanti nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Allo stadio Zini, i grigiorossi superano 2-0 il Benevento, centrando la seconda vittoria in cinque giorni e dando continuità ai segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite.

Al termine della gara, il tecnico Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulla reazione della squadra dopo le recenti difficoltà, sul contributo dei giovani e sulle scelte tattiche che hanno accompagnato il successo contro la formazione campana.





Pecchia: «Qualche giorno fa raccoglievamo i cocci di una sconfitta»

L’allenatore ha espresso soddisfazione per la risposta del gruppo, sottolineando soprattutto l’importanza di essere tornati a vincere davanti ai propri tifosi.

«Qualche giorno fa eravamo qui a raccogliere i cocci di una sconfitta, ma questo è il calcio. Sono arrivate delle risposte, sono contento soprattutto per aver ritrovato la vittoria in casa. Finalmente una gioia anche per loro».

Pecchia ha poi evidenziato il contributo dei calciatori più giovani, protagonisti di una prestazione convincente.

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ottimo l’impiego dei giovani, per me è un grande segnale, ma ve l’ho sempre detto che i ragazzi stavano lavorando bene. Hanno dato il loro contributo».

Nasti protagonista: «Si sta applicando moltissimo»

Tra i temi affrontati in conferenza stampa anche la prestazione di Nasti, autore di una delle reti della vittoria grigiorossa.

«Era un momento in cui poteva succedere di tutto, per questo ho esultato molto. Si poteva andare al pareggio e non avevamo sfruttato certe ripartenze. Sono contento per Nasti, si sta applicando moltissimo».

Il tecnico ha voluto sottolineare soprattutto un episodio che testimonia la crescita del giovane attaccante.

«Per me la cosa più bella che ha fatto è stato il passaggio per Stuckler in una ripartenza. Un compagno che era messo nelle condizioni migliori per andare al tiro. Una cosa molto bella».

Pecchia ha quindi richiamato tutti alla necessità di mantenere lo stesso atteggiamento nelle prossime partite.

«I giovani ci hanno dato, ma ormai è la Cremonese che deve dare: giovani e meno giovani. A Vicenza servirà lo stesso piglio. L’entusiasmo sicuramente aiuterà».

Lordkipanidze convince da terzino: «Un jolly in più»

Una delle novità tattiche della Cremonese ha riguardato l’impiego di Lordkipanidze nel ruolo di terzino, una soluzione che ha fornito risposte positive nonostante le difficoltà dell’incontro.

«Lordkipanidze è sotto osservazione, è un ragazzo intelligente e questo lo aiuta a interpretare certe situazioni. Chiaro, aveva poi di fronte avversari in grandissime condizioni, ed è andata bene anche perché conosce, lui, le situazioni di campo».

Il tecnico ha spiegato come l’emergenza abbia favorito l’utilizzo di nuove alternative.

«Ha lavorato con grande serietà, giusto che si goda questo momento così come tutti i ragazzi. Sono effetti collaterali di un momento di crisi, forse mai avrei pensato di poterlo utilizzare se non avessimo avuto certe condizioni negative. Ma è un jolly in più e può darci una grande mano».

Le scelte tattiche e il contributo di Thorsby, Berti e Stuckler

Pecchia si è soffermato anche sulla duttilità dei propri calciatori e sulle diverse soluzioni adottate nelle ultime partite, con particolare riferimento agli spostamenti di ruolo di Thorsby e Berti e all’impiego di Nasti come seconda punta.

«Si lavora e tante volte i risultati non arrivano e accettiamo le critiche e i risultati del campo. Non avevo dubbi che Nasti potesse avere un ruolo importante».

L’allenatore ha poi elogiato altri protagonisti della gara.

«Sono contento di come ha giocato Stuckler, sono contento anche di Thorsby. Utile anche ributtare nella mischia Collocolo, e Berti ha anche quantità, non solo qualità».

Gli episodi arbitrali: «Sono interpretazioni da campo»

Nel finale della conferenza stampa, Pecchia ha commentato anche alcuni episodi disciplinari, tra cui il mancato secondo cartellino giallo a Maita e le ammonizioni rimediate durante la partita.

«Sono interpretazioni da campo, cosa posso dire… per me era eccessivo anche il cartellino a Licina. Posso dire che sono alla terza ammonizione e che devo stare attento!».

La Cremonese archivia così il successo contro il Benevento e sale a 12 punti in classifica, ritrovando fiducia dopo un avvio di campionato complicato. Il prossimo impegno sarà la trasferta contro il Vicenza, nella quale Pecchia chiederà alla squadra di confermare lo spirito di sacrificio e la determinazione mostrati allo Zini.