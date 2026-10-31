Südtirol-Cesena 1-1, Diamanti: «Abbiamo dominato dal primo all’ultimo minuto. De Rossi mi aveva avvertito…»

Il Cesena torna dalla trasferta di Bolzano con un pareggio per 1-1 contro il Südtirol, nella decima giornata del campionato di Serie B. Al termine della partita, Alessandro Diamanti ha analizzato la prestazione della propria squadra, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento dei giocatori ma anche rammarico per le occasioni non sfruttate.

Il tecnico bianconero ha aperto la conferenza stampa con una battuta su Daniele De Rossi, prima di soffermarsi sull’andamento della gara e sulle scelte effettuate durante l’incontro.





Diamanti: «De Rossi mi aveva detto che allenare in Italia fa venire i capelli bianchi»

«Daniele De Rossi me lo aveva detto: “Se vieni ad allenare in Italia ti vengono i capelli bianchi”».

Con queste parole Diamanti ha commentato le difficoltà vissute durante la partita, sottolineando come il Cesena abbia pagato a caro prezzo un errore individuale nonostante una prestazione giudicata positiva.

«Al primo errore individuale ci fanno gol, anche in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo speso tanto per pareggiare e alla fine potevamo vincerla. Peccato: abbiamo fatto una partita con spirito, una partita da Cesena».

Il tecnico ha quindi spiegato alcune delle decisioni prese nella gestione della formazione iniziale e delle sostituzioni.

«Ho scelto di partire con Gelli e Bisoli in panchina e sono entrati molto bene al momento giusto».

Diamanti soddisfatto dei cambi: «Caprini ci darà una grande mano»

Un altro tema affrontato dall’allenatore riguarda il contributo dei giocatori subentrati, che hanno dato nuove energie alla squadra durante la seconda parte della gara.

Particolare attenzione è stata dedicata a Caprini, protagonista di un ingresso giudicato positivamente dal tecnico.

«Sono molto felice per Caprini, è entrato bene e con più lucidità poteva fare gol. Ci darà una grande mano sulle fasce».

Parole che confermano la fiducia di Diamanti nelle alternative a disposizione, soprattutto in una fase del campionato caratterizzata da impegni ravvicinati.

Le occasioni di Druiventak: «Non gli faremo pesare gli errori»

Nel corso della conferenza stampa, Diamanti è tornato anche sul triplo tentativo fallito da Druiventak, che non è riuscito a concretizzare una delle occasioni avute a disposizione.

L’allenatore ha difeso il proprio giocatore, sottolineandone l’impegno e la necessità di continuare a lavorare sulla precisione sotto porta.

«Ci lavoriamo tanto, sa dove deve migliorare. Lui dà tutto e ci si aspetta che a un certo punto la metta dentro. Non gli faremo pesare quello che è successo, sperando che la prossima volta centri la porta».

Il Cesena chiude così la trasferta contro il Südtirol con un punto che porta i bianconeri a quota 12 in classifica. Resta il rammarico per le occasioni non concretizzate, ma anche la convinzione, espressa da Diamanti, di aver disputato una partita all’altezza delle aspettative sul piano dell’atteggiamento e dello spirito di squadra.