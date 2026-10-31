Gallo presenta Palermo-Vicenza: «Non abbiamo nulla da perdere? Non è vero. Il Palermo ha speso oltre 30 milioni, ma di scontato non c’è nulla»

Il Vicenza si prepara alla difficile trasferta contro il Palermo, in programma domenica 1° novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. Alla vigilia della sfida contro la capolista della Serie B, il tecnico biancorosso Fabio Gallo è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle difficoltà dell’incontro, sulle condizioni della squadra e sulle qualità della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Sulla sfida contro il Palermo:





«Non è vero che non c’è niente da perdere, ci sono in palio tre punti. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi e dobbiamo affrontarla come le ultime due. Qualche cambio in più ci sarà, perché è la terza partita e devo fare i conti con il dispendio di energie. Andiamo a giocare la nostra partita nel miglior modo possibile, consapevoli della forza del Palermo. Di scontato non c’è nulla, altrimenti uno non andrebbe nemmeno».

Sull’atteggiamento tattico e sui rischi di affrontare il Palermo in maniera aggressiva:

«Penso che alla decima giornata un’idea sugli avversari ci sia. Ci sono giocatori forti in tutte le squadre, dobbiamo portare avanti la nostra idea prendendoci i rischi. Con l’Avellino, ad esempio, abbiamo preso gol su ripartenza».

Sul possibile tema tattico della partita:

«Bisogna essere puliti quando si è in possesso di palla, considerando il loro valore nelle ripartenze a campo aperto».

Sulla prestazione di martedì e sugli aspetti da migliorare:

«La squadra ha capito cosa serve. Poi capita anche di perdere, ma siamo rimasti in partita fino alla fine. Ci sono avversari più o meno forti. Martedì siamo riusciti a metterli in difficoltà e solo a causa di due errori siamo andati a perdere».

Sulle condizioni di Brighenti e sulle scelte a centrocampo:

«Brighenti sta bene. A centrocampo stanno bene Zonta, Carraro e Rada. Non dico niente di più sulla formazione».

Sui tifosi biancorossi che seguiranno la squadra a Palermo:

«Non ci sorprendono neanche più. Sono tantissimi in tutti gli stadi e non solo al Barbera. Sia l’anno scorso che quest’anno, a dimostrazione che l’amore per il Vicenza non svanisce in funzione dei risultati».

Sulle qualità del Palermo e sui giocatori più pericolosi:

«Ha speso più di 30 milioni per fare la squadra. Ha giocatori di talento e forza fisica. Vavassori e Johnsen stanno facendo bene. C’è anche qualche altro giocatore che ho già allenato e conosco il suo valore».