Gazzetta dello Sport: “Sotto a chi sogna. Modena e Mantova per sentirsi grandi dietro al Palermo”

Il campionato di Serie B si prepara a vivere un confronto importante nelle zone alte della classifica. Modena e Mantova si affrontano in una sfida tra la seconda e la quarta forza del torneo, con punti pesanti in palio e la possibilità di ridisegnare, almeno provvisoriamente, gli equilibri della corsa ai primi posti. Per Daniele Galloppa l’obiettivo è avvicinarsi alla vetta, distante potenzialmente appena un punto, mentre Francesco Modesto punta a riconquistare la seconda posizione e confermare il ruolo di sorpresa del campionato.

Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, le due formazioni arrivano all’appuntamento al termine di una settimana particolarmente intensa, caratterizzata da tre partite e da risultati che hanno confermato ambizioni e qualità, ma anche evidenziato alcune difficoltà.





Modena, emergenza infortuni: Galloppa cerca nuove soluzioni

Il Modena attraversa un momento positivo sul piano dei risultati. Le vittorie contro Cesena e Vicenza hanno portato sei punti, ma il successo è stato accompagnato da problemi importanti sul fronte degli infortuni.

La perdita più pesante riguarda Giuseppe Caso, fermato da un grave infortunio al legamento crociato. A questa assenza si aggiungono quelle di Zampano e Tonoli, entrambi alle prese con problemi muscolari che li terranno lontani dal campo per oltre un mese.

Secondo quanto evidenziato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, l’emergenza rappresenta un banco di prova per la profondità della rosa e per la capacità di Galloppa di individuare alternative tattiche efficaci.

Una delle principali opportunità riguarda Paulo Azzi. L’ex Monza potrebbe trovare maggiore spazio sulla corsia sinistra, sfruttando le proprie caratteristiche offensive e una condizione fisica in crescita.

«Devo mettere i giocatori nelle migliori condizioni – ha spiegato Galloppa –, Paulo ha caratteristiche diverse da Giuseppe, se dovesse giocare lui a sinistra faremo qualcosa di diverso. A seconda delle situazioni, non mi spaventa cambiare».

Belotti trascina il Modena: sei gol nelle ultime cinque partite

Tra le certezze della formazione emiliana spicca Andrea Belotti, protagonista di un periodo particolarmente prolifico. L’attaccante ha realizzato sei reti nelle ultime cinque partite e si prepara a disputare la terza gara consecutiva da titolare.

Un rendimento che richiama un precedente significativo: l’ultimo giocatore del Modena capace di andare a segno per cinque incontri consecutivi in Serie B era stato Pablo Granoche nel 2014.

Ma non sono soltanto i gol di Belotti a spiegare il momento positivo della squadra. Il Modena ha dimostrato una notevole capacità di reagire alle difficoltà, conquistando 13 punti dopo essere passato in svantaggio.

Le rimonte vincenti contro Benevento, Empoli, Verona e Vicenza, insieme al pareggio ottenuto a Bolzano, raccontano una formazione capace di mantenere lucidità e intensità anche nelle situazioni più complicate.

Un aspetto sottolineato anche nell’analisi della Gazzetta dello Sport firmata da Pietro Scognamiglio, che mette in evidenza la forza mentale della squadra allenata da Galloppa.

Mantova, Modesto cerca la consacrazione dopo il ko col Palermo

Dall’altra parte il Mantova vuole dimostrare di poter competere anche negli scontri diretti contro le principali candidate ai vertici della classifica.

La formazione di Francesco Modesto ha infatti perso gli ultimi due confronti casalinghi contro Palermo e Cremonese, risultati che hanno evidenziato qualche difficoltà negli appuntamenti di maggiore peso.

Il rendimento esterno racconta però una storia differente. Il Mantova non ha ancora conosciuto la sconfitta lontano dal proprio stadio, mantenendo un’identità di gioco aggressiva e una particolare efficacia nei duelli individuali.

«Siamo due squadre a cui piace attaccare – ha dichiarato Modesto –, peccato che una partita del genere arrivi al termine di una settimana con tante energie spese. Al di là della sconfitta, contro la Cremonese abbiamo giocato bene e ci è mancato solo l’episodio per riaprirla».

Sul piano delle disponibilità, il Mantova può contare su maggiori alternative rispetto agli avversari. In attacco Ruocco rappresenta un punto fermo e può essere utilizzato anche da falso nove. Qualora Modesto decidesse di schierare un centravanti di ruolo, Vlahovic appare favorito sull’ex Gliozzi.

Serie B, una sfida che interessa anche il Palermo

Come emerge dalla ricostruzione di Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Modena-Mantova mette di fronte due squadre con caratteristiche differenti, ma accomunate dalla volontà di consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica.

Il confronto interessa da vicino anche il Palermo, coinvolto nella lotta per le prime posizioni. Il risultato dello scontro diretto potrebbe infatti incidere sugli equilibri della graduatoria e sulle distanze tra le principali protagoniste del campionato.

Per Galloppa sarà l’occasione di misurare la solidità del Modena nonostante le assenze, mentre Modesto cercherà una risposta importante dopo le sconfitte negli scontri diretti contro Palermo e Cremonese.