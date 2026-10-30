Verso Modena-Mantova, Galloppa: «Vogliamo continuare a stupire»

Dopo la pesantissima vittoria conquistata sul campo della Juve Stabia, il Modena si prepara ad affrontare il Mantova. Alla vigilia della sfida, l’allenatore gialloblù Daniele Galloppa è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni della squadra, sulle assenze e sulle possibili scelte di formazione.

Tra gli argomenti principali, inevitabilmente, le condizioni di Caso e Tonoli, entrambi destinati a rimanere fuori, ma anche il recupero di Azzi e la gestione delle energie in vista di un’altra partita ravvicinata. Galloppa ha inoltre parlato delle ambizioni della squadra, del contributo di Belotti e Bacchin e del lavoro del proprio staff.





Le condizioni del Modena: le parole di Galloppa

Il tecnico ha iniziato facendo il punto sulle assenze e sul momento attraversato dal gruppo: «Assenze? In questi giorni ci sono state emozioni contrastanti, purtroppo perdiamo Caso e ci fa male umanamente e professionalmente. Anche Tonoli starà fuori per un po’, ma un gruppo che si vuol bene in questi momenti si compatta ancora di più. Dobbiamo fare blocco unico, in questi momenti un gruppo forte si unisce: siamo consapevoli di avere le armi per fare ancora bene».

Proprio sulle condizioni di Caso, Galloppa ha aggiunto: «Caso? Ci ho parlato il giorno dopo e poi anche dopo la visita col chirurgo, ha già preso la decisione sull’intervento e mercoledì si opererà. Gli staremo vicino come fatto con Manquant e Sersanti».

Sulla prossima avversaria, il Mantova, l’allenatore ha dichiarato: «Mantova? Incontriamo una squadra abituata a giocare a ritmi alti e a venire uomo su uomo. Con la Cremonese non ha raccolto quanto meritato. E’ la terza partita in una settimana e bisognerà vedere se sosterranno questa pressione anche qui, oppure se cambierà qualcosa».

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Galloppa ha anticipato qualche possibile cambiamento: «Formazione? Metteremo l’undici migliore, cambieremo qualcosa. Abbiamo una squadra in grado di giocare sia a tre che a quattro e abbiamo provato questo in settimana».

Il tecnico ha poi spiegato come intende sopperire all’assenza di Caso: «Modena senza Caso? Perdiamo un giocatore che dà qualcosa di diverso nell’uno contro uno e nel saltare l’uomo. Ci mancherà una pedina molto importante, ma cercheremo di proporre comunque un calcio offensivo. Cercheremo di mettere i giocatori nelle migliori condizioni. Chiaramente Azzi ha caratteristiche diverse da Caso e se dovesse giocare lui a sinistra faremo cose diverse. Non mi spaventa cambiare e cercheremo anche domani di mettere il vestito migliore a questa squadra».

Buone indicazioni, invece, sulle condizioni di Paulo Azzi: «Azzi? Paulo sta bene, lui non ha mai avuto infortuni in vita sua e questo l’ha sofferto più mentalmente che fisicamente. Ora, però, si sta allenando con continuità e adesso sta bene».

Le ambizioni, la classifica e il sostegno dei tifosi

Galloppa ha poi analizzato il momento del Modena, attualmente al secondo posto in classifica, sottolineando la necessità di continuare a mantenere alta l’ambizione e di affrontare la prossima gara con la giusta mentalità.

«Secondo posto in classifica e gara di domani? Noi dobbiamo continuare a giocare per stupire, provando a tirare fuori il massimo, con la mentalità di una squadra che vuol vincere. Domani ci sarà da far fatica, sia per noi che per loro, perchè abbiamo speso tanto. Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo, domani vorrei sentire la spinta dei tifosi per 95 minuti perchè questi ragazzi lo meritano e non mollano mai. Vogliamo giocare davanti ai nostri tifosi per conquistare ancora punti importanti».

Sulle potenzialità dell’organico, l’allenatore ha ribadito la propria fiducia nel gruppo, pur riconoscendo le difficoltà legate alle numerose assenze: «Valore della squadra? Ho sempre detto che questa squadra, al completo, è forte e mi permetteva di avere più soluzioni. Noi siamo partiti in ritiro con l80% della rosa e poi abbiamo alzato il livello. Quando sei in emergenza, alla lunga potremmo pagare qualcosa, ma siamo una squadra che può vincere e può giocarsela con tutti».

Belotti e Bacchin: il punto di Galloppa

Tra i temi affrontati in conferenza anche la gestione di Andrea Belotti, reduce da un impiego importante, e il possibile spazio per Bacchin.

Galloppa ha spiegato: «Belotti e Bacchin? Andrea è nelle condizioni di fare un’altra partita, anche se potrà pagare qualcosa. Ho deciso di farlo partire titolare a Vicenza e nella mia testa c’era l’idea di fargli risparmiare qualcosa, ma poi per come si è messa la partita abbiamo aumentato il minutaggio. Bacchin è un ragazzo che sta trovando poco spazio, mi dispiace umanamente. Ha l’uno contro uno, può giocare esterno o trequartista: deve ancora migliorare, ma lavora benissimo e sono convinto che si ritaglierà dello spazio anche lui».

Lo staff e le condizioni di Stenio

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha voluto dedicare spazio anche alle persone che lo affiancano quotidianamente nel lavoro sul campo, sottolineando l’importanza della sintonia costruita all’interno dello staff.

«Staff? Ho la fortuna di avere uno staff meraviglioso di persone che mi sono portato e che ho trovato qui. Abbiamo trovato un’alchimia incredibile. Uno dei collaboratori meno citati è anche Matteo Andorlini, che mi aiuta tanto nella preparazione degli allenamenti ed è con me da tanto tempo. Antonelli è incredibile per come si rapporta col gruppo, mentre Saponara è entrato nello staff perchè ha le mie stesse corde sulla sensibilità e su come si comporta con le persone. Lavora tanto anche individualmente coi ragazzi tecnicamente. Poi ci sono tante figure con cui sono insieme da tempo e sono molto contento del lavoro che stiamo facendo».

Infine, aggiornamento sulle condizioni di Stenio, per il quale bisognerà attendere ancora prima di rivederlo a disposizione: «Condizioni Stenio? Purtroppo bisogna aspettare dopo la sosta, stava rientrando, ma ha avuto un risentimento e abbiamo aspettato. Abbiamo deciso di temporeggiare, ci tornerà utile e speriamo di riaverlo presto. Più armi abbiamo e meglio è».