Verso Cremonese-Benevento, Pecchia: «Vogliamo riconquistare lo Zini. Serviranno umiltà e spirito di squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
pecchia

Il tecnico grigiorosso presenta la sfida contro il Benevento dopo il successo di Mantova: «Serviranno umiltà e spirito di squadra». Spazio ai giovani e possibili novità di formazione.

La Cremonese vuole dare continuità al successo conquistato sul campo del Mantova e tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Alla vigilia della sfida contro il Benevento, in programma sabato 31 ottobre alle ore 15, Fabio Pecchia ha analizzato il momento dei grigiorossi, soffermandosi sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie rappresentate dalla formazione campana.


La vittoria nel turno infrasettimanale ha restituito fiducia all’ambiente, ma l’allenatore invita a non abbassare la guardia.

PECCHIA: «A MANTOVA ABBIAMO GETTATO LE BASI PER RIPARTIRE»

Il tecnico ha evidenziato la capacità della squadra di interpretare differenti situazioni tattiche, come dimostrato nell’ultima trasferta.

«Noi dobbiamo essere in grado di fare entrambe le cose, andare a prendere il pallone in pressione alta come nel caso del primo gol oppure con una ripartenza lunga come nel caso del secondo».

Per Pecchia, però, l’aspetto fondamentale resta l’atteggiamento: «Ciò che deve rimanere sempre uguale è lo spirito. Quanto visto a Mantova è la base sulla quale costruire prestazioni e vittorie».

IL RITORNO ALLO ZINI: «VOGLIAMO RIPRENDERCI IL NOSTRO STADIO»

La Cremonese non conquista i tre punti in casa dall’inizio di settembre. Un digiuno che Pecchia vuole interrompere, soprattutto per restituire entusiasmo ai tifosi.

«La nota negativa della serata di Mantova è non aver avuto al nostro fianco i nostri tifosi che più di ogni altro meriterebbero soddisfazioni considerato il momento».

Il tecnico ha quindi indicato l’obiettivo della prossima gara: «Domani avremo l’opportunità di riprenderci il nostro stadio e il rapporto con i nostri tifosi. Tutto dipende dal nostro atteggiamento e dal nostro spirito».

EMERGENZA DIFENSIVA E GIOVANI: LICKUNAS POSSIBILE SOLUZIONE

Tra i temi affrontati anche l’emergenza nel reparto arretrato e la possibilità di utilizzare Adrian Lickunas nel ruolo di terzino.

«Adrian è un giocatore che può darci qualcosa, vedremo».

Pecchia ha inoltre commentato positivamente il rinnovo contrattuale del classe 2006 fino al 2031, sottolineando l’importanza della valorizzazione dei giovani.

«Il rinnovo fa piacere per lui e per la prospettiva del club nel valorizzare i giovani e tenerli in costante osservazione per il loro miglioramento».

Il tecnico ha elogiato anche il contributo offerto da Lottici e Lordkipanidze nella gara di Mantova, senza dimenticare Herzuah, Marsi, Agazzi e Stuckler.

«Devono farsi trovare pronti come accaduto a Mantova, quando Lottici e Lordkipanidze hanno dato un buonissimo contributo».

BONAZZOLI E LE SOLUZIONI A CENTROCAMPO

Un passaggio anche su Federico Bonazzoli, considerato un elemento fondamentale per la qualità offensiva della squadra.

«Bonazzoli è qualità allo stato puro, ci permette di valorizzare le giocate in velocità oltre ad essere capace sotto porta».

Pecchia ha spiegato come le diverse caratteristiche dei centrocampisti consentano alla Cremonese di adottare soluzioni differenti a seconda dell’avversario.

«Sabato abbiamo giocato con Grassi e Thorsby mentre a Mantova siamo scesi in campo con Lottici Tessadri e Berti, che sono diversi. Queste due soluzioni non si escludono l’una l’altra».

IL BENEVENTO: «SQUADRA VIVA, IN FIDUCIA E CON LE IDEE CHIARE»

Infine, l’allenatore grigiorosso ha analizzato il prossimo avversario, protagonista di un avvio di campionato convincente nonostante lo status di neopromossa.

«Le neopromosse seguono l’entusiasmo della stagione precedente. Sono in fiducia e vengono da tanti risultati utili conquistati con qualità, dobbiamo affrontarli con la giusta umiltà».

Pecchia non sottovaluta dunque la formazione campana: «Sono una squadra viva e con le idee chiare».

La Cremonese è chiamata a confermare i segnali di crescita mostrati a Mantova. Contro il Benevento serviranno solidità, determinazione e continuità, per trasformare il successo esterno in un punto di partenza e ritrovare finalmente la vittoria allo Zini.

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