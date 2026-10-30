Bologna-Palermo, Coppa Italia: al via la vendita dei biglietti. Le informazioni per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Si avvicina l’appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Palermo di Filippo Inzaghi sarà impegnato contro il Bologna martedì 15 dicembre alle ore 21:00, allo stadio Renato Dall’Ara. Intanto arrivano le prime informazioni relative alla vendita dei biglietti per assistere alla sfida.

Il Bologna FC ha comunicato che a partire dalle ore 17:30 di venerdì 30 ottobre sarà attiva la prevendita dei tagliandi. Sono previste indicazioni specifiche per i sostenitori rosanero, con una distinzione tra i residenti in Sicilia e quelli residenti fuori dalla regione.


Tifosi del Palermo non residenti in Sicilia: ecco dove acquistare i biglietti

Per i sostenitori rosanero non residenti in Sicilia, il Bologna consiglia l’acquisto dei biglietti nei settori C e D della Curva San Luca, situati accanto al settore ospiti.

Si tratta di un’area individuata per consentire ai tifosi del Palermo di assistere alla partita nella stessa zona dello stadio.

L’acquisto dei tagliandi per questi settori sarà riservato esclusivamente ai possessori della SIAMOAQUILE CARD, la tessera di fidelizzazione del Palermo FC.

Settore ospiti, si attendono le disposizioni per i residenti in Sicilia

Situazione differente per i tifosi del Palermo residenti in Sicilia.

Le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti non sono ancora state definite e verranno comunicate successivamente.

Sarà necessario attendere le disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), che stabiliranno le condizioni per la vendita dei tagliandi.

I sostenitori rosanero residenti nell’Isola dovranno quindi aspettare ulteriori comunicazioni ufficiali prima di poter procedere all’acquisto dei biglietti per il settore ospiti.

Bologna-Palermo, tutte le informazioni

  • Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale
  • Partita: Bologna-Palermo
  • Data: martedì 15 dicembre 2026
  • Orario: 21:00
  • Stadio: Renato Dall’Ara, Bologna
  • Inizio vendita: venerdì 30 ottobre, ore 17:30
  • Tifosi rosanero non residenti in Sicilia: consigliati i settori C e D della Curva San Luca, con SIAMOAQUILE CARD obbligatoria
  • Tifosi rosanero residenti in Sicilia: modalità di vendita del settore ospiti da definire

Per maggiori dettagli sulla prevendita è possibile consultare la pagina ufficiale del Bologna FC.

La sfida del Dall’Ara rappresenterà un appuntamento importante per il Palermo, chiamato a confrontarsi con una formazione di Serie A in una gara a eliminazione diretta. In palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale della competizione.

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