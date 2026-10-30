Ascoli-Palermo, lunedì al via la prevendita: restrizioni per i tifosi rosanero. Tutte le informazioni sui biglietti
Scatta il conto alla rovescia per Ascoli-Palermo, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. La società bianconera ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti, con alcune restrizioni che riguarderanno anche i sostenitori rosanero intenzionati a seguire la squadra in trasferta.
La prevendita prenderà ufficialmente il via lunedì 2 novembre alle ore 16:00. I tagliandi potranno essere acquistati online oppure attraverso i punti vendita autorizzati del circuito TicketOne.
Settore ospiti, obbligatoria la fidelity card del Palermo
Per i tifosi del Palermo che vorranno assistere alla partita nel settore riservato agli ospiti sarà necessario essere in possesso della fidelity card del Palermo FC.
La vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà infatti riservata esclusivamente ai titolari della tessera di fidelizzazione della società rosanero, secondo le disposizioni previste dalle autorità competenti.
Una limitazione importante per i sostenitori siciliani che stanno organizzando la trasferta nelle Marche e che dovranno quindi verificare di possedere il requisito richiesto prima di procedere all’acquisto.
Restrizioni anche per gli altri settori dello stadio
Le disposizioni non riguardano soltanto il settore ospiti. Per acquistare un biglietto negli altri settori del Del Duca sarà necessario rispettare almeno uno dei requisiti stabiliti.
La vendita sarà consentita ai residenti nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Fermo e Macerata.
In alternativa, potranno acquistare i tagliandi anche i possessori della tessera di fidelizzazione dell’Ascoli Calcio 1898 FC, purché sottoscritta entro il 15 ottobre 2026.
Le restrizioni sono state predisposte per regolamentare l’accesso all’impianto in occasione dell’incontro.
Vietato il cambio utilizzatore
Un’altra disposizione riguarda la possibilità di cedere il proprio biglietto.
Per Ascoli-Palermo è stato infatti stabilito il divieto assoluto di cambio utilizzatore.
I titoli di accesso saranno quindi strettamente personali e non potranno essere trasferiti ad altre persone dopo l’acquisto.
Una regola da tenere presente soprattutto per chi sta programmando la trasferta con anticipo.
Ascoli-Palermo, tutte le informazioni sulla prevendita
- Partita: Ascoli-Palermo
- Data: venerdì 6 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
- Inizio prevendita: lunedì 2 novembre, ore 16:00
- Circuito di vendita: TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati
- Settore ospiti: acquisto riservato ai possessori della fidelity card del Palermo FC
- Altri settori: vendita riservata ai residenti nelle province indicate o ai possessori della fidelity card dell’Ascoli sottoscritta entro il 15 ottobre
- Cambio utilizzatore: non consentito
La trasferta di Ascoli rappresenterà un altro appuntamento importante per il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato in una fase intensa del calendario.
Prima della sfida nelle Marche, i rosanero saranno protagonisti al Renzo Barbera contro il Vicenza, domenica 1° novembre alle ore 19:30.
Per i sostenitori intenzionati a raggiungere Ascoli Piceno, l’appuntamento con l’apertura della prevendita è dunque fissato per lunedì pomeriggio.