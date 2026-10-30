Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, Inzaghi cambia ancora: Peda al centro della difesa, chance per Segre e Vavassori. Le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla sfida casalinga contro il Vicenza con diverse novità di formazione. Filippo Inzaghi è chiamato a ridisegnare l’undici iniziale dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Pisa, anche a causa degli infortuni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero potrebbe effettuare una nuova serie di cambiamenti, puntando su Peda al centro della difesa e rilanciando Segre, Hernani e Vavassori dal primo minuto.

Palermo, Peda al centro della difesa. Possibile occasione per Bozzolan

Le assenze di Bani e Pierozzi obbligano Inzaghi a rivedere soprattutto il reparto arretrato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, nel 4-2-3-1 ipotizzato per la sfida contro il Vicenza, Peda dovrebbe affiancare Ceccaroni al centro della difesa, con Cassandro sulla destra e Augello sulla corsia opposta.





Tra le possibili novità figura anche Bozzolan, che potrebbe avere un’occasione nel corso della partita.

A centrocampo si profila il ritorno dal primo minuto di Segre, chiamato a comporre la coppia davanti alla difesa con Ranocchia.

Sulla trequarti, invece, Inzaghi potrebbe affidarsi a Vavassori, Hernani e Johnsen, alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo. Una soluzione che permetterebbe di sfruttare la qualità e la vivacità dei protagonisti della rimonta di Pisa.

Resta da valutare la situazione di Palumbo, ancora in dubbio per il prossimo impegno di campionato.

Vicenza, Gallo valuta Cuomo. Valoti sulla trequarti

Secondo le indicazioni del Corriere dello Sport, anche il Vicenza deve sciogliere alcuni dubbi prima della trasferta al Renzo Barbera.

Il tecnico Gallo dovrà valutare le condizioni di Cuomo, mentre Tsadjout resta indisponibile.

L’orientamento è quello di confermare il 3-4-1-2, con Gagno tra i pali e il terzetto difensivo formato da Papetti, Brighenti e Marchizza.

A centrocampo spazio a Caferri, Bellemo, Pellizzari e Corazza, mentre Valoti dovrebbe essere nuovamente impiegato in posizione avanzata sulla trequarti, alle spalle della coppia offensiva composta da Rauti e Merkaj.

Palermo-Vicenza, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Nespola, Fortin, Bozzolan, Magnani, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

VICENZA (3-4-1-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Bellemo, Pellizzari, Corazza; Valoti; Rauti, Merkaj.

A disposizione: Bagheria, Tantalocchi, Leverbe, Vescovi, Sandon, Costa, Pietrelli, Carraro, Alessio, Zonta, Rada, Talarico, Morra, Moncini.

Allenatore: Gallo.

Le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport delineano dunque un Palermo destinato a cambiare ancora volto, con Inzaghi intenzionato a trovare il giusto equilibrio tra le necessità imposte dagli infortuni e la volontà di dare continuità al rendimento offensivo mostrato nella ripresa contro il Pisa.