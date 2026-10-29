Vicenza, Bellemo: «Contro il Palermo la vedo come un’opportunità, sono partite che sogni fin da bambino»

In vista del match del “Renzo Barbera” contro il Palermo, valido per la 10a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, ha parlato ai microfoni della trasmissione “È solo calcio” il centrocampista del Vicenza, Alessandro Bellemo, rivelando quello che si aspetta da questo incontro.

«C’è stata delusione la sera della partita, ne abbiamo parlato la mattina dopo ma giusto una toccata perché non c’è tempo – ha spiegato Bellemo -. Abbiamo la testa al Palermo adesso, la partita ci ha lasciato l’amaro in bocca ma anche spunti positivi ripartiamo da quelli»





Il centrocampista ha poi lanciato uno sguardo al prossimo match contro i rosanero: «Palermo io la vedo come un’opportunità, un giocatore sogna queste partite fin da bambino. La vivo con grande emozione sapendo che conta tre punti come tutte le altre contro una squadra forte e sul campo più difficile della B. È soprattutto un premio per i ragazzi che hanno vinto il campionato l’anno scorso e devono godersi quello che si sono guadagnati»

Bellemo ha inoltre aggiunto: «Il mio ottimismo arriva da quello che vedo negli allenamenti, quello che percepisco nello spogliatoio e da queste ultime prestazioni perché dal secondo tempo di Benevento è un continuo crescendo. Dal campo ti garantisco che hai la percezione di essere dentro una squadra che sa quello fa, i ragazzi danno l’anima e penso che quando hai questo viene premiato. Io sono sicuro di questo e non me lo toglie nessuno»

Infine, il calciatore non ha dubbi: «Per assurdo la partita di Modena ha lasciato più certezze di altre situazioni dove hai fatto punti, io voglio cavalcare questo entusiasmo. La B è un campionato indecifrabile ci saranno alti e bassi»