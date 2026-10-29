Palermo, Lo Schiavo verso l’Inter: sarà il nuovo vice direttore sportivo. Incontro decisivo la prossima settimana

Simone Lo Schiavo è sempre più vicino all’Inter. Il dirigente, reduce dall’esperienza al Palermo, sarebbe stato individuato dal club nerazzurro come nuovo vice direttore sportivo, con il compito di lavorare al fianco di Dario Baccin. Una novità importante che riguarda anche la società rosanero, con la quale Lo Schiavo ha recentemente concluso il proprio rapporto professionale.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, secondo cui l’Inter avrebbe ormai orientato la propria scelta sul dirigente. La trattativa sarebbe in fase avanzata, tanto che per la prossima settimana è previsto un incontro tra le parti per definire l’accordo.





Dal Palermo all’Inter: il percorso di Lo Schiavo

Come evidenziato da Gianluca Di Marzio, Lo Schiavo vanta un percorso professionale maturato attraverso diverse esperienze nel calcio italiano. Prima dell’approdo in Sicilia ha lavorato alla Salernitana e alla Roma, oltre ad aver vissuto un’esperienza alla Vibonese quando era ancora molto giovane.

Per diversi anni ha ricoperto il ruolo di collaboratore di Morgan De Sanctis, seguendolo nel corso della sua carriera dirigenziale e acquisendo esperienza nell’organizzazione dell’area sportiva.

Successivamente è arrivata l’esperienza al Palermo, dove dalla scorsa stagione ha lavorato a stretto contatto con il direttore sportivo Carlo Osti.

Il contributo al Palermo capolista

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Lo Schiavo ha contribuito alla costruzione dell’organico rosanero che sta guidando la classifica di Serie B sotto la gestione tecnica di Filippo Inzaghi.

Il dirigente ha affiancato Osti nel lavoro dell’area sportiva, partecipando al percorso di rafforzamento della squadra e alla programmazione della stagione.

Nelle ultime ore è arrivata la risoluzione del rapporto con il Palermo, un passaggio che precede il possibile ingresso nell’organigramma dell’Inter.

Incontro previsto la prossima settimana

Il futuro di Simone Lo Schiavo sembra dunque indirizzato verso Milano. Gianluca Di Marzio riferisce che la prossima settimana dovrebbe tenersi un incontro per mettere a punto gli ultimi dettagli dell’intesa con la società nerazzurra.

Qualora l’operazione venisse definita, Lo Schiavo entrerebbe nell’area sportiva dell’Inter come vice direttore sportivo al fianco di Dario Baccin.

Per il Palermo si tratta dell’uscita di una figura che ha collaborato alla costruzione dell’attuale rosa, mentre per il dirigente potrebbe aprirsi una nuova e prestigiosa esperienza professionale.