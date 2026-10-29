Giudice Sportivo Serie B, multa al Palermo dopo il Pisa: tutte le decisioni della 9ª giornata

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla nona giornata del campionato di Serie B 2026/2027. Ammenda di 1.000 euro per il Palermo dopo il pareggio per 3-3 contro il Pisa. Nessuna squalifica per i calciatori rosanero. Stop per quattro giocatori, mentre arrivano sanzioni anche per allenatori e dirigenti.

La Lega Serie B ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 53 del 29 ottobre 2026, contenente le decisioni del Giudice Sportivo Emilio Battaglia in seguito alle gare della nona giornata di andata, disputate il 27 e 28 ottobre.





Tra i provvedimenti figura anche una sanzione economica nei confronti del Palermo, reduce dal pareggio per 3-3 sul campo del Pisa. Il club rosanero dovrà pagare un’ammenda di 1.000 euro, mentre non risultano squalifiche a carico dei propri calciatori.

Palermo, multa di 1.000 euro dopo la trasferta di Pisa

Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 1.000 euro al Palermo a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo della partita contro il Pisa.

Questo il provvedimento riportato nel comunicato ufficiale:

«Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo».

Nessuna sanzione disciplinare comportante una squalifica, invece, per i calciatori della formazione rosanero, che potranno dunque affrontare il prossimo impegno contro il Vicenza senza assenze per squalifica derivanti dalle decisioni relative alla nona giornata.

Materiale pirotecnico negli stadi: nessuna sanzione per 14 società

Il Giudice Sportivo ha inoltre esaminato il comportamento delle tifoserie durante le partite del turno infrasettimanale.

Nel comunicato viene evidenziato che i sostenitori di Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Vicenza, Mantova, Modena, Padova, Palermo e Pisa hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Tuttavia, alla luce delle circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a), b) e d) del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori per questi comportamenti, fatte salve le ulteriori disposizioni riportate nel comunicato.

Serie B, quattro calciatori squalificati per una giornata

Sono quattro i giocatori fermati per un turno dopo la nona giornata.

Calciatori espulsi:

Tommaso Barbieri (Cremonese): una giornata di squalifica per doppia ammonizione, conseguente a comportamento non regolamentare in campo e scorretto nei confronti di un avversario.

una giornata di squalifica per doppia ammonizione, conseguente a comportamento non regolamentare in campo e scorretto nei confronti di un avversario. Stiven Shpendi (Empoli): una giornata di squalifica per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

Calciatori non espulsi:

Oulai Christian Kouan (Benevento): una giornata di squalifica per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, essendo già diffidato e avendo raggiunto la quinta sanzione.

una giornata di squalifica per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, essendo già diffidato e avendo raggiunto la quinta sanzione. Luca Magnino (Empoli): una giornata di squalifica per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, essendo già diffidato e avendo raggiunto la quinta sanzione.

Particolarmente rilevante la situazione dell’Empoli, che perde contemporaneamente due calciatori per squalifica.

Benevento, multa e ammonizione per Maita

Tra i provvedimenti economici figura anche quello nei confronti di Mattia Maita, centrocampista e capitano del Benevento.

Il calciatore è stato sanzionato con un’ammonizione, la terza stagionale, e un’ammenda di 1.000 euro per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. La sanzione è stata aggravata dalla sua qualifica di capitano.

Giocatori diffidati: Fusi e Cristian Shpendi

Due calciatori entrano ufficialmente in diffida dopo aver raggiunto la quarta ammonizione stagionale:

Pietro Fusi (Padova)

Cristian Shpendi (Cesena)

Entrambi sono stati ammoniti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e rischieranno una giornata di squalifica in caso di ulteriore ammonizione.

Tutte le altre ammonizioni della nona giornata

Il comunicato contiene anche l’elenco completo dei calciatori ammoniti, suddivisi per tipologia di infrazione e numero di sanzioni accumulate.

Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara

Terza ammonizione:

Mattia Valoti (Vicenza)

Seconda ammonizione:

Alessandro Bellemo (Vicenza)

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Terza ammonizione:

Fabio Abiuso (Carrarese)

Matias Antonini Lui (Catanzaro)

Nicolò Brighenti (Vicenza)

Stefano Cella (Mantova)

Alessandro Dellavalle (Padova)

Shaka Mawuli Eklu (Arezzo)

Andrea Primasso (Pisa)

Jonas Jakob Rouhi (Carrarese)

Stefano Scognamillo (Benevento)

Simone Trimboli (Mantova)

Michael Venturi (Avellino)

Seconda ammonizione:

Mattia Alborghetti (Virtus Entella)

Alessio Castellini (Mantova)

Filippo Delli Carri (Sampdoria)

Andrias Edmundsson (Hellas Verona)

Gianluca Frabotta (Cesena)

Andrea Franzoni (Virtus Entella)

Gennaro Iaccarino (Arezzo)

Marco Imperiale (Catanzaro)

Prima ammonizione:

Tommaso Berti (Cremonese)

Antonio Candela (Catanzaro)

Pietro Cianci (Arezzo)

Luca D’Andrea (Cesena)

Patrick Enrici (Avellino)

Simone Lottici Tessadri (Cremonese)

Vittorio Magni (Cesena)

Martin Palumbo (Avellino)

Filippo Reale (Carrarese)

Simone Romagnoli (Empoli)

Per comportamento non regolamentare in campo

Terza ammonizione:

Simone D’Uffizi (Ascoli)

Seconda ammonizione:

Matteo Cocchi (Padova)

Tommaso Corazza (Vicenza)

Giacomo Marconi (Carrarese)

Salvatore Molina (Südtirol)

Fabio Rispoli (Südtirol)

Prima ammonizione:

Alessandro Debenedetti (Cesena)

Alessandro Di Pardo (Sampdoria)

Francesco Folino (Modena)

Matteo Lovato (Padova)

Felipe Ignacio Loyola Olea (Pisa)

Allenatori, due giornate a Suagher e una a Narciso

Non mancano i provvedimenti nei confronti dei componenti degli staff tecnici.

La sanzione più pesante riguarda Emanuele Suagher del Südtirol, fermato per due giornate effettive di gara.

Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo, al 25′ del secondo tempo Suagher si è alzato dalla panchina aggiuntiva per contestare una decisione arbitrale, assumendo anche un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria. Dopo l’espulsione ha inoltre criticato in modo irrispettoso l’operato del Quarto Ufficiale.

Una giornata di squalifica per Antonio Narciso del Cesena, espulso per avere contestato una decisione arbitrale al 46′ del primo tempo.

Prima ammonizione, invece, per Daniele Galloppa del Modena.

Dirigenti, una giornata di squalifica a Marchesi del Mantova

Tra i dirigenti, il Giudice Sportivo ha disposto una giornata di squalifica per Nicola Marchesi del Mantova.

Il provvedimento è stato adottato perché, al 20′ del secondo tempo, il dirigente è uscito dall’area tecnica criticando in maniera irrispettosa l’operato arbitrale. L’episodio è stato rilevato dal Quarto Ufficiale.

Palermo-Vicenza, la situazione disciplinare verso la decima giornata

Per il Palermo, dunque, il bilancio disciplinare della nona giornata si chiude con la sola ammenda di 1.000 euro.

Nessun calciatore rosanero è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo il pareggio contro il Pisa, una notizia importante in vista della sfida casalinga di domenica contro il Vicenza.

Anche il Vicenza non registra squalifiche tra i propri calciatori nel comunicato, ma deve fare i conti con le ammonizioni di Mattia Valoti, Alessandro Bellemo, Nicolò Brighenti e Tommaso Corazza.

Il prossimo confronto al Renzo Barbera si avvicina quindi con un quadro disciplinare che non presenta nuove squalifiche per le due formazioni.