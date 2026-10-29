Tuttosport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo e rimpianti all’Arena. Inzaghi ribalta tutto, Marras salva i nerazzurri”

Sei gol, emozioni continue e una partita che lascia rimpianti a entrambe le squadre. Pisa-Palermo termina 3-3 al termine di una sfida spettacolare, nella quale i rosanero riescono a rimontare due reti di svantaggio, portandosi sul 3-2, prima di subire il definitivo pareggio. Come racconta Andrea Chiavacci sulle colonne di Tuttosport, l’Arena Garibaldi diventa il palcoscenico di uno degli incontri più avvincenti di questo avvio di Serie B, con la formazione di Filippo Inzaghi che conserva il primato in classifica e l’imbattibilità stagionale.

Il Pisa parte meglio e trova il vantaggio al 26′ con Pittarello, bravo a finalizzare un’azione costruita da Correia e Zanon. Il Palermo prova a reagire, ma la difesa nerazzurra riesce a contenere le iniziative degli ospiti. Al 40′ arriva il raddoppio, ancora con Pittarello, che sfrutta un calcio d’angolo battuto da Marras e prolungato di testa da Bozhinov. Per l’ex attaccante di Cittadella e Catanzaro si tratta del quarto gol stagionale, a conferma della sua crescente importanza nello scacchiere di Paolo Bianco.





Inzaghi cambia il Palermo: rimonta in pochi minuti

Come sottolinea Andrea Chiavacci su Tuttosport, la ripresa si apre con due mosse decisive di Inzaghi. Il tecnico lascia negli spogliatoi Gyasi e Ranocchia, inserendo Vavassori ed Hernani. Il Palermo cambia immediatamente atteggiamento e comincia a mettere in difficoltà la retroguardia del Pisa.

Al 53′ Johnsen accorcia le distanze, battendo Confente e realizzando la sua sesta rete in campionato dopo appena nove giornate. Quattro minuti più tardi arriva il pareggio di Peda, che trova il gol del 2-2 con una conclusione in area sugli sviluppi di un’azione offensiva rosanero.

L’inerzia della partita cambia completamente. Il Pisa fatica a contenere le iniziative degli ospiti e Vavassori completa la rimonta, superando Confente dopo essersi ritrovato a tu per tu con il portiere. Per il giovane talento cresciuto nell’Atalanta arriva il quarto centro stagionale.

Marras firma il 3-3, il Palermo resta imbattuto

Il Pisa rischia di subire anche la quarta rete, ma riesce a rimanere in partita. Bianco interviene dalla panchina inserendo Rao, Vural e Petagna, aumentando il peso offensivo della squadra.

Andrea Chiavacci, nel suo racconto su Tuttosport, evidenzia la reazione dei nerazzurri, che trovano il pareggio grazie a una bella azione in velocità. Rao partecipa alla costruzione della manovra, Moreo lascia scorrere il pallone e Marras conclude di sinistro, trovando l’angolo e firmando il definitivo 3-3. Per l’ex Mantova è la terza partita consecutiva a segno.

Nel finale entrambe le formazioni continuano a cercare la vittoria, ma il risultato non cambia. Il Palermo conquista così il secondo pareggio stagionale, dopo quello contro l’Avellino, e mantiene l’imbattibilità. Il Pisa, invece, sale a quota 15 punti e si conferma al quinto posto, in zona playoff.

Bianco soddisfatto, Inzaghi torna sull’addio al Pisa

Nel dopogara, Paolo Bianco sottolinea la capacità dei suoi giocatori di reagire dopo aver subito la rimonta rosanero:

«Abbiamo preso gol in situazioni strane ma siamo stati bravi a non perdere la testa».

Spazio anche alle parole di Filippo Inzaghi, tornato all’Arena Garibaldi da avversario dopo aver guidato il Pisa alla promozione in Serie A. Come riporta Andrea Chiavacci su Tuttosport, il tecnico del Palermo preferisce non approfondire le circostanze del suo addio al club toscano:

«L’addio? Non rispondo perché sono state scritte inesattezze».

Una serata particolare per Superpippo, che lascia Pisa senza una vittoria ma con un punto importante e la conferma della solidità caratteriale della propria squadra. I rosanero hanno rischiato la prima sconfitta stagionale, ma hanno saputo reagire fino a sfiorare un successo che avrebbe avuto un peso significativo nella corsa alla promozione.