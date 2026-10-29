Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (2)

Una partita infinita, spettacolare e ricca di colpi di scena. Pisa e Palermo si dividono la posta in palio al termine di un 3-3 che conferma le ambizioni di entrambe le formazioni. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, la serata dell’Arena Garibaldi, segnata dal ritorno da avversario di Filippo Inzaghi e dalla prima presenza del nuovo presidente nerazzurro Comolli, regala emozioni fino al 97′. I rosanero mantengono la vetta della classifica e l’imbattibilità, mentre il Pisa conquista il quinto risultato utile consecutivo, confermandosi una squadra da tenere in considerazione nella corsa alla promozione.

Francesco Paletti, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea le scelte iniziali dei due allenatori. Paolo Bianco, privo di Tramoni, cambia tre elementi rispetto alla trasferta di Verona, inserendo Bozhinov, Marras e Pittarello. Inzaghi, invece, ricorre a un turnover più ampio, modificando sei pedine: Pierozzi, Bani e Peda in difesa, Mazzitelli e Ranocchia a centrocampo, Gyasi in attacco. Dopo una ventina di minuti di studio, il Pisa prende il controllo della gara e colpisce due volte con Pittarello. Il primo gol arriva al 26′, al termine di un’azione costruita da Correia e rifinita da Zanon. Il raddoppio nasce invece da una situazione di calcio da fermo, con il centravanti nerazzurro ancora decisivo sotto porta.


La ripresa cambia completamente volto. Come evidenzia Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, gli ingressi di Hernani e Vavassori trasformano il Palermo, che nel giro di un quarto d’ora ribalta il risultato. Al 53′ Johnsen riapre la partita, al 57′ Peda firma il pareggio con una splendida conclusione e al 69′ Vavassori completa la rimonta, portando i rosanero sul 3-2. Il Pisa accusa il colpo, ma Bianco interviene dalla panchina inserendo Vural, Petagna e Rao. Proprio quest’ultimo partecipa all’azione che consente a Marras di siglare il definitivo 3-3 all’80’. Nel finale le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, senza però riuscire a trovare il gol della vittoria.

Nel dopogara, Francesco Paletti sul Corriere dello Sport riporta le parole dei due allenatori. Filippo Inzaghi, emozionato per il ritorno all’Arena Garibaldi, commenta: «È stata una partita di un’altra categoria. Sarebbe un sogno se entrambe dovessero festeggiare la A». Il tecnico rosanero aggiunge: «Gara spettacolare, il risultato rispecchia quello che si è visto in campo, ma una volta in vantaggio ci avevamo sperato». Soddisfatto anche Paolo Bianco, che sottolinea il carattere dei suoi giocatori: «Non è da tutti portarsi sul 2-0 contro una squadra imbattuta e riprenderla dopo essere andati sotto».

Il Palermo esce dunque da Pisa con un punto e la consapevolezza di aver saputo reagire a una situazione complicata. Per Inzaghi resta il rammarico di non aver conservato il vantaggio conquistato nella ripresa, ma anche la conferma della capacità della squadra di trovare risorse importanti dalla panchina.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-28 223437

Pisa-Palermo, Peda: «Siamo una grande squadra, peccato per il gol nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 222437

Pisa-Palermo, Inzaghi: «Grande secondo tempo, ora pensiamo alla prossima partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Miccoli Match (105) inzaghi

Pisa-Palermo, Inzaghi: «C’è rammarico ma va bene così, non era facile reagire. Bani e Pierozzi…»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
pisa

Pisa-Palermo 3-3, rimonta rosanero e beffa finale: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Pittarello

Pisa-Palermo 3-3, Pittarello: «Rimontare una partita così è da grande squadra. Orgoglioso di questo gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
BIANCO PISA

Pisa-Palermo 3-3, Bianco: «Tre gol strani subiti. Otto punti di distanza? La Serie B è ancora lunga»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
_DSC9430

Pisa-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi dopo la sfida dell’Arena Garibaldi

Rosario Di Stefano Ottobre 28, 2026
87353461-e620-44ce-adfb-3678ccadfdce

Pisa-Palermo, tegola per Inzaghi: Bani si infortuna ed esce dopo mezz’ora. Entra Magnani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
71ea5c1b-a4d7-4609-94e8-ff3964262844

Pisa-Palermo, Osti a DAZN: «Sarà una grande battaglia. Turnover importante, valuteremo chi ha giocato meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
_DSC9426

Pisa-Palermo, partita folle all’Arena Garibaldi: i rosanero risorgono dallo 0-2, poi Marras gela Inzaghi

Angelo Giambona Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (108) bani pohjanpalo

Pisa-Palermo, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Bianco e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 162110

Verso Palermo-Vicenza, Leverbe svela il motivo dell’assenza contro il Modena: «Momento difficile per mia figlia, ora testa a domenica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026

Ultimissime

pisa palermo (2)

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
marino

Marino esalta il Palermo: «Rimonta da grande squadra, dimostra il valore dell’organico e di Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 063559

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito. Pari e rimpianti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
genoa

Serie A, Juventus sconfitta a Genova 2-0. Il Napoli travolge il Monza 4-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 223437

Pisa-Palermo, Peda: «Siamo una grande squadra, peccato per il gol nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026