Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Una partita infinita, spettacolare e ricca di colpi di scena. Pisa e Palermo si dividono la posta in palio al termine di un 3-3 che conferma le ambizioni di entrambe le formazioni. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, la serata dell’Arena Garibaldi, segnata dal ritorno da avversario di Filippo Inzaghi e dalla prima presenza del nuovo presidente nerazzurro Comolli, regala emozioni fino al 97′. I rosanero mantengono la vetta della classifica e l’imbattibilità, mentre il Pisa conquista il quinto risultato utile consecutivo, confermandosi una squadra da tenere in considerazione nella corsa alla promozione.

Francesco Paletti, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea le scelte iniziali dei due allenatori. Paolo Bianco, privo di Tramoni, cambia tre elementi rispetto alla trasferta di Verona, inserendo Bozhinov, Marras e Pittarello. Inzaghi, invece, ricorre a un turnover più ampio, modificando sei pedine: Pierozzi, Bani e Peda in difesa, Mazzitelli e Ranocchia a centrocampo, Gyasi in attacco. Dopo una ventina di minuti di studio, il Pisa prende il controllo della gara e colpisce due volte con Pittarello. Il primo gol arriva al 26′, al termine di un’azione costruita da Correia e rifinita da Zanon. Il raddoppio nasce invece da una situazione di calcio da fermo, con il centravanti nerazzurro ancora decisivo sotto porta.





La ripresa cambia completamente volto. Come evidenzia Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, gli ingressi di Hernani e Vavassori trasformano il Palermo, che nel giro di un quarto d’ora ribalta il risultato. Al 53′ Johnsen riapre la partita, al 57′ Peda firma il pareggio con una splendida conclusione e al 69′ Vavassori completa la rimonta, portando i rosanero sul 3-2. Il Pisa accusa il colpo, ma Bianco interviene dalla panchina inserendo Vural, Petagna e Rao. Proprio quest’ultimo partecipa all’azione che consente a Marras di siglare il definitivo 3-3 all’80’. Nel finale le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, senza però riuscire a trovare il gol della vittoria.

Nel dopogara, Francesco Paletti sul Corriere dello Sport riporta le parole dei due allenatori. Filippo Inzaghi, emozionato per il ritorno all’Arena Garibaldi, commenta: «È stata una partita di un’altra categoria. Sarebbe un sogno se entrambe dovessero festeggiare la A». Il tecnico rosanero aggiunge: «Gara spettacolare, il risultato rispecchia quello che si è visto in campo, ma una volta in vantaggio ci avevamo sperato». Soddisfatto anche Paolo Bianco, che sottolinea il carattere dei suoi giocatori: «Non è da tutti portarsi sul 2-0 contro una squadra imbattuta e riprenderla dopo essere andati sotto».

Il Palermo esce dunque da Pisa con un punto e la consapevolezza di aver saputo reagire a una situazione complicata. Per Inzaghi resta il rammarico di non aver conservato il vantaggio conquistato nella ripresa, ma anche la conferma della capacità della squadra di trovare risorse importanti dalla panchina.