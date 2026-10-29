Marino esalta il Palermo: «Rimonta da grande squadra, dimostra il valore dell’organico e di Inzaghi»

Il pareggio spettacolare tra Pisa e Palermo, terminato 3-3 all’Arena Garibaldi, continua a far discutere. A soffermarsi sulla prestazione dei rosanero è stato Pasquale Marino, ex allenatore, tra le altre, di Catania, Udinese, Genoa, Parma e Salernitana. Intervistato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, il tecnico ha sottolineato il carattere della formazione di Filippo Inzaghi, capace di reagire al doppio svantaggio e ribaltare momentaneamente il risultato.

Come giudica il pareggio tra Pisa e Palermo?





«Il Pisa è partito meglio, ma il Palermo non molla mai. La rimonta dei rosanero era stata da grande squadra, che fa capire il valore dell’organico e del tecnico».

Un giudizio significativo quello espresso da Marino nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb. L’ex allenatore ha evidenziato soprattutto la capacità del Palermo di restare dentro la partita anche nei momenti più complicati, riconoscendo i meriti sia della rosa sia del lavoro svolto da Inzaghi.

Nel corso del colloquio con Tuttomercatoweb, a cura di Alessio Alaimo, Marino ha affrontato anche altri temi del calcio italiano, soffermandosi sulle difficoltà della Juventus, sulla ripresa del Napoli e sulla situazione della Salernitana dopo l’esonero di Serse Cosmi.

Per quanto riguarda la Juventus, Marino ha individuato nella mancanza di continuità uno dei principali problemi, pur esprimendo grande considerazione per Luciano Spalletti. Sul Napoli ha invece riconosciuto segnali di ripresa, mentre sulla Salernitana ha sottolineato quanto siano elevate le aspettative della piazza.

Resta però il passaggio dedicato ai rosanero il punto di maggiore interesse per il pubblico palermitano: nell’intervista pubblicata da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb, Marino ha individuato nella rimonta di Pisa una dimostrazione della forza del gruppo e delle qualità del suo allenatore.