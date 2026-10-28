Serie B: la Carrarese supera l’Arezzo, il Verona vince nel finale contro la Juve Stabia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Si chiude il turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie BKT, con le ultime gare che regalano risultati importanti in ottica classifica. Dopo il rocambolesco 3-3 tra Pisa e Palermo, arrivano le vittorie della Carrarese e dell’Hellas Verona.

Successo prezioso per la Carrarese, che supera l’Arezzo per 2-1. Gli amaranto provano a riaprire la partita nel finale, ma il tentativo di rimonta non basta per evitare la sconfitta. Gli apuani conquistano così tre punti fondamentali, agganciando in classifica il Pisa e compiendo un importante passo avanti.


Vittoria altrettanto significativa per l’Hellas Verona, che passa sul campo della Juve Stabia grazie a un gol arrivato nei minuti conclusivi. I veneti riescono a imporsi in una sfida combattuta, portando a casa un successo pesante per il proprio cammino in campionato.

La nona giornata si conclude dunque con indicazioni importanti per la classifica, tra punti preziosi conquistati e occasioni sfumate. Il campionato cadetto conferma ancora una volta il proprio equilibrio, con ogni risultato potenzialmente decisivo nella corsa agli obiettivi stagionali.

SERIE B – CLASSIFICA
Palermo 23
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 15
Sudtirol 13
Padova 13
Hellas Verona 12
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Arezzo 10
Cremonese 9
Vicenza 9
Juve Stabia 8*
Empoli 7
Sampdoria 5
Catanzaro 5

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