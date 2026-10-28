L.R. Vicenza-Modena 1-2, Belotti risponde a Bellemo. I gialloblù completano la rimonta: gli highlights del match
Il Modena conquista una preziosa vittoria in rimonta sul campo del Vicenza, imponendosi per 2-1 nella nona giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio con Bellemo, ma i gialloblù reagiscono grazie al solito Andrea Belotti e trovano nella ripresa la rete che vale tre punti pesantissimi nella corsa alle prime posizioni.
Come racconta Pietro Zocca sul Corriere dello Sport, la formazione allenata da Daniele Galloppa conferma carattere e qualità, riuscendo a ribaltare una partita complicata e accorciando momentaneamente le distanze dal Palermo capolista, impegnato questa sera all’Arena Garibaldi contro il Pisa.
Vicenza-Modena, gli highlights: Bellemo sblocca, Belotti risponde
La partita si accende nel primo tempo, quando le due squadre danno vita a un botta e risposta nel giro di appena quattro minuti.
È il Vicenza a trovare per primo la via della rete. Bellemo conclude verso la porta e Nieling interviene sulla traiettoria, senza riuscire a impedire il vantaggio dei biancorossi.
La reazione del Modena è immediata e porta la firma del suo uomo più rappresentativo.
Andrea Belotti avvia personalmente l’azione offensiva, che viene rifinita da Caso con un assist preciso. Il Gallo si fa trovare pronto e realizza il gol dell’1-1, riportando subito la partita in equilibrio.
Come sottolinea Pietro Zocca nell’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport, per l’ex attaccante del Palermo si tratta della terza rete nell’arco di tre giorni, dopo la doppietta realizzata contro il Cesena.
Un rendimento straordinario che conferma l’importanza del centravanti nello scacchiere di Galloppa.
Ambrosino sfiora il gol, poi arriva la rimonta del Modena
Il primo tempo prosegue con il Modena che cerca di sfruttare il momento favorevole, pur dovendo fare i conti con le fatiche del turno infrasettimanale.
Prima dell’intervallo arriva anche l’infortunio di Zampano, costretto a fermarsi nella parte conclusiva della frazione.
Il ritorno di Santoro a centrocampo, dopo il turno di riposo contro il Cesena, garantisce invece qualità nella gestione del pallone e nella costruzione del gioco.
Nel finale del primo tempo è Ambrosino a rendersi pericoloso, ma Gagno, ex della partita, riesce a opporsi alla conclusione.
È il segnale di una squadra che continua a cercare la vittoria.
Nella ripresa arriva infatti il gol del definitivo 2-1 per il Modena, favorito anche da una disattenzione della difesa vicentina.
Una rete che completa la rimonta e scatena la gioia della panchina gialloblù, compreso Belotti, nel frattempo sostituito.
Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport firmata da Pietro Zocca, il successo dimostra la capacità del Modena di reagire alle difficoltà e di trovare soluzioni anche quando la partita sembra prendere una direzione sfavorevole.
Belotti trascina il Modena: sei gol consecutivi per il Gallo
Tra i grandi protagonisti della serata c’è ancora Andrea Belotti.
L’attaccante continua il proprio momento positivo, raggiungendo quota sei reti consecutive e portandosi a una sola lunghezza dalla vetta della classifica marcatori.
Il gol realizzato a Vicenza, dopo i due messi a segno contro il Cesena, rappresenta un ulteriore segnale della sua centralità nel progetto tecnico di Galloppa.
Per il Modena, inoltre, la vittoria assume un significato importante anche in classifica: i gialloblù salgono momentaneamente al secondo posto e riducono il distacco dal Palermo, atteso dalla trasferta contro il Pisa.
Serie B, il Modena continua a inseguire il Palermo
La vittoria sul campo del Vicenza conferma le ambizioni della formazione emiliana, capace di conquistare tre punti nonostante le difficoltà incontrate durante l’incontro.
Il Vicenza resta invece con il rammarico di aver trovato il vantaggio senza riuscire a conservarlo, pagando alcune disattenzioni difensive nei momenti decisivi.
Rivivi negli highlights di L.R. Vicenza-Modena 1-2 il vantaggio di Bellemo, la risposta immediata di Belotti e il gol che ha completato la rimonta gialloblù.
Come evidenzia Pietro Zocca sul Corriere dello Sport, il Modena dimostra ancora una volta di avere qualità e carattere per competere nelle zone alte della classifica, con un Belotti sempre più determinante.