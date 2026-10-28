Ascoli-Sampdoria 2-0, Silipo sblocca la sfida. Abildgaard firma l’autogol: gli highlights del match

L’Ascoli supera 2-0 la Sampdoria nella nona giornata del campionato di Serie B e conquista il terzo posto in solitaria. A decidere la sfida del Del Duca sono la rete di Silipo e l’autogol di Abildgaard, entrambi arrivati nella ripresa. Una vittoria importante per i bianconeri, che confermano il proprio momento positivo, mentre i blucerchiati incassano un’altra sconfitta.

Come racconta Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport, la formazione marchigiana domina territorialmente il primo tempo, ma deve attendere la ripresa per trovare gli spazi necessari a superare la resistenza della Sampdoria.





Ascoli-Sampdoria, gli highlights: primo tempo a senso unico, ma senza gol

L’Ascoli prende subito il controllo del pallone, costringendo la Sampdoria a difendersi con grande attenzione.

La squadra allenata da D’Angelo si presenta con un atteggiamento particolarmente prudente, chiedendo anche agli attaccanti di partecipare alla fase difensiva e di pressare gli avversari.

Il risultato è un primo tempo nel quale i padroni di casa mantengono il 75% del possesso palla, senza però riuscire a trasformare il predominio territoriale in occasioni decisive.

Come evidenzia Ferdinando Vicini nell’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport, la formazione blucerchiata riesce a chiudere gli spazi, impedendo all’Ascoli di trovare il vantaggio prima dell’intervallo.

Silipo porta avanti l’Ascoli: decisivo l’assist di Brunori

La partita cambia al 10′ della ripresa.

Brunori accelera sulla fascia sinistra, supera Ferrari e raggiunge il fondo, servendo un pallone preciso al centro dell’area.

Silipo controlla di petto e lascia partire un sinistro che attraversa una serie di gambe, sorprendendo Krastev.

È il gol dell’1-0, che sblocca finalmente una sfida fino a quel momento caratterizzata dalla resistenza difensiva della Sampdoria.

I blucerchiati provano immediatamente a reagire e conquistano due calci d’angolo consecutivi. Al 14′ della ripresa, un errore di Curado offre a Begic una grande opportunità per pareggiare, ma l’attaccante sbaglia l’impatto con il pallone da distanza ravvicinata.

L’Ascoli torna a rendersi pericoloso con Guiebre, mentre al 29′ Silipo impegna Krastev con una punizione insidiosa sulla quale il portiere interviene in tuffo.

Henderson colpisce il palo, Abildgaard fa autogol

L’episodio che decide definitivamente l’incontro arriva al 36′ della ripresa.

La Sampdoria sfiora il pareggio con Henderson, che colpisce il palo a Vitali battuto. Sul ribaltamento di fronte, però, è l’Ascoli a trovare il raddoppio.

Corradini mette un pallone in area e Abildgaard, nel tentativo di intervenire, lo devia nella propria porta.

L’autorete vale il definitivo 2-0 per l’Ascoli e spegne le speranze di rimonta della formazione blucerchiata.

Secondo la ricostruzione di Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport, il doppio episodio racchiude l’andamento della ripresa: la Sampdoria arriva a un passo dal pareggio, ma viene immediatamente punita dalla squadra marchigiana.

Serie B, Ascoli terzo in solitaria: festa al Del Duca

Il successo permette all’Ascoli di salire al terzo posto in solitaria, confermando le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica.

Grande festa al Del Duca, con la sciarpata finale dei tifosi bianconeri a celebrare una vittoria costruita attraverso il dominio territoriale e la maggiore concretezza nella ripresa.

Tra i protagonisti spiccano Silipo, autore del gol che sblocca l’incontro, e Guiebre, premiati per una prestazione di grande intensità.

Per la Sampdoria resta invece il rammarico per le opportunità non sfruttate, in particolare il palo colpito da Henderson pochi istanti prima dell’autorete decisiva.

Rivivi negli highlights di Ascoli-Sampdoria 2-0 il gol di Silipo su assist di Brunori, le occasioni dei blucerchiati, il palo di Henderson e l’autogol di Abildgaard che ha chiuso la partita.

Come sottolinea il Corriere dello Sport attraverso il racconto di Ferdinando Vicini, l’Ascoli conquista così tre punti pesanti, trasformando il proprio predominio in una vittoria che vale il terzo posto.