Mantova-Cremonese 0-2, Bonazzoli e Nasti firmano il colpo grigiorosso. Modesto ancora ko: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
4058378394

La Cremonese espugna il campo del Mantova vincendo 2-0 nel derby lombardo della nona giornata di Serie B. A decidere la sfida sono le reti di Bonazzoli e Nasti, che regalano tre punti preziosi ai grigiorossi e condannano la formazione di Francesco Modesto alla seconda sconfitta casalinga consecutiva, dopo quella rimediata contro il Palermo capolista.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il risultato lascia grande amarezza al Mantova, punito da alcune disattenzioni difensive e incapace di sfruttare le occasioni costruite durante l’incontro.


Mantova-Cremonese, gli highlights: Bonazzoli approfitta dell’errore di Bardi

La partita si sviluppa attraverso episodi che finiscono per premiare la maggiore concretezza della Cremonese.

Il momento che indirizza la sfida è il grave errore del portiere mantovano Bardi, che spalanca la strada a Bonazzoli per il gol del vantaggio grigiorosso.

Una disattenzione pesante per la squadra di Modesto, costretta a inseguire gli avversari.

Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Gabriele Gilli, il Mantova prova a reagire, ma deve fare i conti con un Fulignati particolarmente efficace tra i pali.

Il portiere della Cremonese si rende protagonista di diversi interventi decisivi, impedendo ai padroni di casa di trovare il pareggio.

Ilie spreca, Nasti chiude i conti nel finale

L’occasione più importante per il Mantova arriva con Ilie, che sul risultato di 0-1 non riesce a concretizzare una favorevole opportunità.

Un errore che pesa sull’andamento della partita, perché la Cremonese riesce a conservare il vantaggio e a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

A dieci minuti dalla fine arriva il raddoppio.

Con il Mantova sbilanciato alla ricerca del pareggio, Lordkipanidze e Nasti confezionano l’azione del definitivo 0-2, che mette al sicuro la vittoria grigiorossa.

Come evidenzia ancora Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, sono soprattutto gli errori individuali e le occasioni sprecate a condizionare la prestazione della formazione biancorossa.

Serie B, Mantova ancora sconfitto in casa dopo il Palermo

Per il Mantova arriva un’altra battuta d’arresto davanti al proprio pubblico. Dopo la sconfitta contro il Palermo, la squadra di Modesto cede anche alla Cremonese, pagando nuovamente alcuni episodi decisivi.

La formazione grigiorossa, invece, conquista un successo esterno costruito attraverso la concretezza offensiva e le parate di Fulignati.

Rivivi negli highlights di Mantova-Cremonese 0-2 l’errore di Bardi sul gol di Bonazzoli, le occasioni del Mantova, gli interventi di Fulignati e il raddoppio di Nasti nel finale.

Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Gabriele Gilli, descrive così una partita nella quale il Mantova ha avuto le possibilità per rientrare in gioco, ma la Cremonese ha saputo colpire nei momenti decisivi.

 

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, il Modena accorcia sul Palermo: prosegue la 9ª giornata. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Belotti trascina il Modena, il Gallo è rinato. Palermo nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
f4aa89d9e9

L.R. Vicenza-Modena 1-2, Belotti risponde a Bellemo. I gialloblù completano la rimonta: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
f1f29eb077

Virtus Entella-Avellino 1-1, Tirelli illude i liguri. Adamo firma il pareggio all’ultimo assalto: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
97d4753974

Ascoli-Sampdoria 2-0, Silipo sblocca la sfida. Abildgaard firma l’autogol: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
c3f56b7dfe

Cesena-Empoli 2-1, Cristian Shpendi segna, Stiven firma l’autogol decisivo. Empoli beffato: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
a35aca0bc0

Padova-Südtirol 2-0, Artistico apre le danze. Capelli chiude i conti: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
7adb5f5448

Benevento-Catanzaro 1-1, Buso gela la Strega al 92′. Salvemini non basta: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
bianco

Corriere dello Sport: “Pisa, Tramoni resta in dubbio per il Palermo. Rao pronto, Bianco cerca il colpo all’Arena”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
renzo-rosso-vicenza

Verso Palermo-Vicenza, Renzo Rosso contro l’arbitro Perenzoni: «Meritavamo almeno un pari, arbitro no comment»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 060934

Verso Palermo-Vicenza, Bellemo: «Deluso e arrabbiato, ma siamo sulla strada giusta. Faremo un grande campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Fabio+Gallo+al+ritiro+del+Lane+a+Bedollo+29

Verso Palermo-Vicenza, Gallo: «Sconfitta immeritata, non mi è piaciuto l’arbitraggio. Dobbiamo ripartire da questa prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026

Ultimissime

malagò

Corriere dello Sport: “Vogliono portare il calcio a Milano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, il Modena accorcia sul Palermo: prosegue la 9ª giornata. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Belotti trascina il Modena, il Gallo è rinato. Palermo nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
f4aa89d9e9

L.R. Vicenza-Modena 1-2, Belotti risponde a Bellemo. I gialloblù completano la rimonta: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
f1f29eb077

Virtus Entella-Avellino 1-1, Tirelli illude i liguri. Adamo firma il pareggio all’ultimo assalto: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026