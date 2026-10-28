Mantova-Cremonese 0-2, Bonazzoli e Nasti firmano il colpo grigiorosso. Modesto ancora ko: gli highlights del match

La Cremonese espugna il campo del Mantova vincendo 2-0 nel derby lombardo della nona giornata di Serie B. A decidere la sfida sono le reti di Bonazzoli e Nasti, che regalano tre punti preziosi ai grigiorossi e condannano la formazione di Francesco Modesto alla seconda sconfitta casalinga consecutiva, dopo quella rimediata contro il Palermo capolista.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il risultato lascia grande amarezza al Mantova, punito da alcune disattenzioni difensive e incapace di sfruttare le occasioni costruite durante l’incontro.





Mantova-Cremonese, gli highlights: Bonazzoli approfitta dell’errore di Bardi

La partita si sviluppa attraverso episodi che finiscono per premiare la maggiore concretezza della Cremonese.

Il momento che indirizza la sfida è il grave errore del portiere mantovano Bardi, che spalanca la strada a Bonazzoli per il gol del vantaggio grigiorosso.

Una disattenzione pesante per la squadra di Modesto, costretta a inseguire gli avversari.

Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Gabriele Gilli, il Mantova prova a reagire, ma deve fare i conti con un Fulignati particolarmente efficace tra i pali.

Il portiere della Cremonese si rende protagonista di diversi interventi decisivi, impedendo ai padroni di casa di trovare il pareggio.

Ilie spreca, Nasti chiude i conti nel finale

L’occasione più importante per il Mantova arriva con Ilie, che sul risultato di 0-1 non riesce a concretizzare una favorevole opportunità.

Un errore che pesa sull’andamento della partita, perché la Cremonese riesce a conservare il vantaggio e a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

A dieci minuti dalla fine arriva il raddoppio.

Con il Mantova sbilanciato alla ricerca del pareggio, Lordkipanidze e Nasti confezionano l’azione del definitivo 0-2, che mette al sicuro la vittoria grigiorossa.

Come evidenzia ancora Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, sono soprattutto gli errori individuali e le occasioni sprecate a condizionare la prestazione della formazione biancorossa.

Serie B, Mantova ancora sconfitto in casa dopo il Palermo

Per il Mantova arriva un’altra battuta d’arresto davanti al proprio pubblico. Dopo la sconfitta contro il Palermo, la squadra di Modesto cede anche alla Cremonese, pagando nuovamente alcuni episodi decisivi.

La formazione grigiorossa, invece, conquista un successo esterno costruito attraverso la concretezza offensiva e le parate di Fulignati.

Rivivi negli highlights di Mantova-Cremonese 0-2 l’errore di Bardi sul gol di Bonazzoli, le occasioni del Mantova, gli interventi di Fulignati e il raddoppio di Nasti nel finale.

Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Gabriele Gilli, descrive così una partita nella quale il Mantova ha avuto le possibilità per rientrare in gioco, ma la Cremonese ha saputo colpire nei momenti decisivi.