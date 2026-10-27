Serie B: la Cremonese espugna Mantova, il Modena batte il Vicenza e si porta al secondo posto. La classifica aggiornata
Match pieni di gol ed emozioni quelli del turno infrasettimanale di Serie B. Espugna Mantova la Cremonese, che si impone sul risultato di 2-0 sui biancorossi: decidono l’incontro le reti di Bonazzoli e Nasti. Nel finale i grigiorossi restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Barbieri, ma riescono ugualmente a portare a casa la vittoria.
Conquista i tre punti anche il Modena, che trova il successo nella trasferta di Vicenza. Dopo l’iniziale vantaggio dei biancorossi, i canarini riescono a ribaltare il risultato con il gol di Belotti e la rete nel finale di Ambrosino. Con questa vittoria i gialloblù si portano al secondo posto in classifica, a -3 dal Palermo. Vincono anche Ascoli, Cesena e Padova. Di seguito i risultati parziali e la classifica aggiornata:
Ascoli-Sampdoria 2-0 (55′ Silipo; (82′ Abildgaard)
Cesena-Empoli 2-1 (39′ Shpendi; 62′ Saporiti; 74′ Seghetti (A) )
Entella-Avellino 1-1
L.R. Vicenza-Modena 1-2
Mantova–Cremonese 0-2
Padova-Südtirol 2-0
LA CLASSIFICA
Palermo-22
Ascoli-18
Modena-17
Mantova-17
Benevento-15
Pisa-14
Padova-13
Südtirol-13
Virtus Entella-12
Avellino-11
Cesena-11
L.R. Vicenza-10
Arezzo-10
Verona-9
Cremonese-9
Juve Stabia-8
Empoli-7
Carrarese-7
Sampdoria-5