Serie B: la Cremonese espugna Mantova, il Modena batte il Vicenza e si porta al secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Match pieni di gol ed emozioni quelli del turno infrasettimanale di Serie B. Espugna Mantova la Cremonese, che si impone sul risultato di 2-0 sui biancorossi: decidono l’incontro le reti di Bonazzoli e Nasti. Nel finale i grigiorossi restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Barbieri, ma riescono ugualmente a portare a casa la vittoria.

Conquista i tre punti anche il Modena, che trova il successo nella trasferta di Vicenza. Dopo l’iniziale vantaggio dei biancorossi, i canarini riescono a ribaltare il risultato con il gol di Belotti e la rete nel finale di Ambrosino. Con questa vittoria i gialloblù si portano al secondo posto in classifica, a -3 dal Palermo. Vincono anche Ascoli, Cesena e Padova. Di seguito i risultati parziali e la classifica aggiornata:


Ascoli-Sampdoria 2-0 (55′ Silipo; (82′ Abildgaard)

Cesena-Empoli 2-1 (39′ Shpendi; 62′ Saporiti; 74′ Seghetti (A) )

Entella-Avellino 1-1

L.R. Vicenza-Modena 1-2

Mantova–Cremonese 0-2

Padova-Südtirol 2-0

LA CLASSIFICA

Palermo-22

Ascoli-18

Modena-17

Mantova-17

Benevento-15

Pisa-14

Padova-13

Südtirol-13

Virtus Entella-12

Avellino-11

Cesena-11

L.R. Vicenza-10

Arezzo-10

Verona-9

Cremonese-9

Juve Stabia-8

Empoli-7

Carrarese-7

Sampdoria-5

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