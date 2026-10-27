La Nazione: “Carrarese Il gioco convince, il risultato no. Grande prova di personalità contro il Palermo”

La Carrarese esce sconfitta dal Renzo Barbera, ma la prestazione contro il Palermo capolista lascia indicazioni positive. Come racconta Gianluca Bondielli sulle pagine de La Nazione, la formazione allenata da Pagliuca ha fatto registrare un dato sorprendente: il 59% di possesso palla, riuscendo per la prima volta in stagione a mantenere il controllo del pallone più degli avversari. Un segnale del cambiamento di mentalità impresso dal nuovo allenatore, che ha reso la squadra più intraprendente e propositiva.

Secondo quanto evidenziato da Gianluca Bondielli su La Nazione, la Carrarese avrebbe meritato almeno un pareggio per quanto prodotto sul terreno di gioco. Gli azzurri hanno concluso 15 volte verso la porta di Perin, con nove tentativi dall’interno dell’area, due pali colpiti e tre grandi occasioni create. Numeri che testimoniano le difficoltà incontrate dal Palermo, costretto a confrontarsi con un avversario capace di costruire gioco e rendersi pericoloso nonostante la differenza di classifica.





La squadra di Pagliuca ha probabilmente pagato l’atteggiamento troppo prudente assunto dopo il gol di Rubino, abbassando il proprio baricentro e concedendo spazio alla qualità offensiva dei rosanero. Come sottolinea Gianluca Bondielli su La Nazione, anche la rete decisiva di Vavassori è stata favorita da una componente di casualità. Nel complesso, però, la Carrarese ha mostrato solidità difensiva, buona capacità di palleggio a centrocampo e un contributo importante di Abiuso nel ruolo di riferimento offensivo.

Gianluca Bondielli, nel suo approfondimento per La Nazione, promuove anche alcune scelte di Pagliuca. Topolavic ha mostrato progressi incoraggianti, Martini ha garantito maggiore presenza in mezzo al campo e Parlanti si è adattato al lavoro sulla fascia, pur concedendo qualcosa in fase difensiva. Positivi anche gli ingressi dalla panchina, con Rubino, Marconi e Guercio capaci di incidere sulla partita. In particolare, il gol del momentaneo pareggio è nato proprio da una combinazione tra due subentrati. La Carrarese torna dunque da Palermo senza punti, ma con la consapevolezza di aver disputato una prova convincente contro la prima della classe.