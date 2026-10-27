Palermo, al Barbera arriva “Rosanero Kids – Halloween Edition”: giochi, spettacoli e biglietti omaggio per Palermo-Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
bambini tifosi palermo

Lo stadio Renzo Barbera si prepara ad accogliere una mattinata di festa dedicata ai piccoli tifosi rosanero. Sabato 31 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00, andrà in scena “Rosanero Kids – Halloween Edition”, l’iniziativa organizzata dal Palermo FC per coinvolgere bambini e famiglie attraverso giochi, intrattenimento e attività ispirate ad Halloween.

L’evento si svolgerà nel parterre della Tribuna Centrale dello stadio, con ingresso libero e gratuito fino al raggiungimento della capienza massima consentita. In programma laboratori creativi, giochi a bordo campo, spettacoli di magia e giocoleria, oltre alla presenza di mascotte e numerose sorprese per i più piccoli.


Dopo il successo delle precedenti edizioni, si rinnova anche la collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. L’ASP sarà presente con laboratori dedicati al coinvolgimento di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di rendere le attività accessibili e inclusive.

Biglietti omaggio per Palermo-Südtirol

Il Palermo FC ha inoltre previsto un regalo speciale per i partecipanti: tutti i bambini fino a 10 anni compiuti presenti all’evento potranno ricevere un biglietto omaggio per assistere a Palermo-Südtirol, gara in programma martedì 24 novembre 2026 alle ore 20.00 al Renzo Barbera.

Per ottenere il tagliando sarà necessario che il bambino partecipi personalmente all’iniziativa e che venga consegnato al personale della biglietteria l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori, anche qualora uno o entrambi non siano presenti.

La scelta del settore sarà possibile soltanto in presenza di un accompagnatore adulto munito di abbonamento. In alternativa, il biglietto gratuito verrà assegnato in un settore di Gradinata Superiore Laterale. Ogni abbonamento consentirà il rilascio di un massimo di tre biglietti omaggio.

Per velocizzare le procedure di registrazione e distribuzione dei tagliandi, il club invita le famiglie a presentarsi con il modulo già compilato, da consegnare al momento dell’accoglienza.

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