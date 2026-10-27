Gazzetta dello Sport: “Pisa, Tramoni in dubbio per il Palermo. Tornano Pittarello, Leone e Leris, Arena verso il tutto esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
Screenshot 2026-01-29 072335 Tramoni

Il Pisa prepara la sfida contro il Palermo con un dubbio importante legato alle condizioni di Matteo Tramoni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fantasista nerazzurro ha saltato la partita contro il Verona a causa di un problema muscolare, ma potrebbe recuperare in tempo per il confronto con la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo le rotazioni effettuate nell’ultimo impegno, il tecnico Paolo Bianco dovrebbe ritrovare dal primo minuto Pittarello, Leone e Leris. Anche Caracciolo è candidato a una maglia da titolare, mentre resta da valutare la disponibilità di Tramoni.


La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre la grande attesa per la partita, che rappresenterà il primo appuntamento casalingo del Pisa sotto la nuova presidenza Comolli. L’Arena Garibaldi si avvia verso il tutto esaurito, con una forte richiesta di biglietti per la sfida contro la capolista.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il Pisa si prepara dunque a ritrovare alcuni dei suoi titolari in una gara particolarmente attesa, anche per il ritorno da avversario di Filippo Inzaghi.

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