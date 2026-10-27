Serie B, al via la 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere il primato, Mantova e Modena inseguono. Programma, classifica e marcatori

La Serie B 2026/27 torna subito protagonista con il turno infrasettimanale. Oggi, martedì 27 ottobre, prende il via la nona giornata del campionato cadetto, con sette partite in programma, mentre mercoledì 28 ottobre si disputeranno le ultime tre sfide, tra cui l’atteso confronto tra Pisa e Palermo.

La formazione di Filippo Inzaghi guida la classifica con 22 punti, frutto di sette vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate. I rosanero hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Mantova secondo e sei sul Modena terzo, ma il prossimo impegno contro il Pisa rappresenta un banco di prova importante per confermare l’imbattibilità stagionale.





Alle spalle della capolista, la lotta per le posizioni di vertice resta apertissima, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Serie B, oggi sette partite: Mantova-Cremonese e Vicenza-Modena tra le sfide principali

Il programma della nona giornata si apre alle ore 19 con Benevento-Catanzaro, confronto tra due squadre che stanno vivendo momenti differenti.

I campani occupano il quinto posto con 14 punti, mentre il Catanzaro è ultimo a quota 4, dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro l’Ascoli.

Alle ore 20 spazio alle altre sei partite del martedì.

Particolare attenzione a Mantova-Cremonese. I lombardi, secondi con 17 punti, proveranno a consolidare la propria posizione e a mantenere pressione sul Palermo. La Cremonese, invece, cerca punti per risalire dalla zona bassa della classifica.

Impegno esterno anche per il Modena, terzo a quota 16, che affronterà il L.R. Vicenza. I gialloblù arrivano dalla vittoria per 3-0 contro il Cesena, impreziosita dalla doppietta di Andrea Belotti.

L’Ascoli, quarto con 15 punti, ospiterà la Sampdoria, mentre il Cesena riceverà l’Empoli. Completano il programma Padova-Südtirol e Virtus Entella-Avellino.

Pisa-Palermo, mercoledì la capolista cerca un altro successo

La partita più attesa del mercoledì sarà Pisa-Palermo, in programma alle ore 19.

I rosanero arrivano alla sfida dopo la vittoria per 2-1 contro la Carrarese, un risultato che ha consentito alla squadra di Inzaghi di raggiungere quota 22 punti e conservare il primato solitario.

Il Palermo ha realizzato 18 reti nelle prime otto giornate, subendone 8, e può contare su una delle migliori produzioni offensive del campionato.

Il Pisa, invece, occupa il sesto posto con 14 punti ed è reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona.

La formazione toscana cercherà di sfruttare il fattore campo per ridurre il distacco dalla vetta, mentre il Palermo punta a prolungare la propria striscia positiva.

La partita sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi. Il Pisa dovrà rinunciare allo squalificato Arturo Calabresi.

Alle ore 20 si giocheranno anche Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona.

Serie B, il programma completo della 9ª giornata

Martedì 27 ottobre 2026

Partita Orario Benevento-Catanzaro 19.00 Ascoli-Sampdoria 20.00 Cesena-Empoli 20.00 L.R. Vicenza-Modena 20.00 Mantova-Cremonese 20.00 Padova-Südtirol 20.00 Virtus Entella-Avellino 20.00

Mercoledì 28 ottobre 2026

Partita Orario Pisa-Palermo 19.00 Carrarese-Arezzo 20.00 Juve Stabia-Hellas Verona 20.00

Serie B, la classifica aggiornata prima della 9ª giornata

Il Palermo resta saldamente in testa alla graduatoria, con cinque punti di vantaggio sul Mantova e sei sul Modena.

L’Ascoli occupa il quarto posto con 15 punti, seguito da Benevento e Pisa, entrambi a quota 14.

Nella zona bassa della classifica, invece, il Catanzaro chiude con 4 punti, preceduto dalla Sampdoria a 5 e dalla Cremonese a 6.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS 1 Palermo 22 8 7 1 0 18 8 2 Mantova 17 8 5 2 1 14 8 3 Modena 16 8 5 1 2 15 8 4 Ascoli 15 8 4 3 1 14 6 5 Benevento 14 8 4 2 2 13 7 6 Pisa 14 8 4 2 2 15 10 7 Südtirol 13 8 3 4 1 10 7 8 Avellino 11 8 3 2 3 12 9 9 Padova 10 8 3 1 4 7 10 10 Arezzo 10 8 3 1 4 8 17 11 Hellas Verona 9 8 2 3 3 15 13 12 Virtus Entella 9 8 2 3 3 10 9 13 L.R. Vicenza 9 8 2 3 3 11 15 14 Juve Stabia* 8 8 3 3 2 9 8 15 Cesena 8 8 1 5 2 8 12 16 Carrarese 7 8 2 1 5 7 9 17 Empoli 7 8 2 1 5 7 13 18 Cremonese 6 8 1 3 4 6 11 19 Sampdoria 5 8 1 2 5 8 16 20 Catanzaro 4 8 1 1 6 9 20

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Serie B, classifica marcatori: Shpendi e Mosquera in testa, Belotti e Johnsen inseguono

La corsa al titolo di capocannoniere è altrettanto interessante.

Dopo otto giornate sono due i calciatori in testa alla graduatoria con sei reti: Shpendi del Cesena e Mosquera dell’Hellas Verona.

Alle loro spalle, con cinque gol, figurano Di Nardo, Vutsabia, Ruocco, Belotti e Johnsen.

Per il Palermo, oltre alle cinque reti di Johnsen, spiccano anche i tre gol realizzati da Vavassori.

6 gol

Shpendi (Cesena)

Mosquera (Hellas Verona)

5 gol

Di Nardo (Avellino)

Vutsabia (Juve Stabia)

Ruocco (Mantova)

Belotti (Modena)

Johnsen (Palermo)

4 gol

Russo (Avellino)

3 gol

Gori (Ascoli)

Silipo (Ascoli)

Besaggio (Avellino)

Siatounis (Benevento)

Rubino (Carrarese)

Bonazzoli (Cremonese)

Caso (Modena)

Vavassori (Palermo)

Insigne (Sampdoria)

Serie B, già definito anche il calendario della 10ª giornata

Non ci sarà molto tempo per recuperare dopo il turno infrasettimanale. La decima giornata prenderà infatti il via sabato 31 ottobre e si concluderà domenica 1° novembre.

Il Palermo sarà impegnato in casa contro il L.R. Vicenza, mentre il Mantova affronterà il Modena in uno scontro diretto particolarmente interessante per le posizioni di vertice.

Sabato 31 ottobre

Partita Orario Cremonese-Benevento 15.00 Modena-Mantova 15.00 Südtirol-Cesena 15.00 Catanzaro-Padova 17.15 Sampdoria-Virtus Entella 19.30

Domenica 1° novembre

Partita Orario Arezzo-Ascoli 15.00 Avellino-Pisa 15.00 Empoli-Juve Stabia 15.00 Hellas Verona-Carrarese 17.15 Palermo-L.R. Vicenza 19.30

Palermo, due partite per consolidare la vetta

Il turno infrasettimanale e la successiva decima giornata potrebbero incidere sugli equilibri della parte alta della classifica.

Il Palermo affronterà prima la trasferta di Pisa e successivamente ospiterà il Vicenza al Renzo Barbera, con l’obiettivo di conservare il vantaggio sulle inseguitrici.

Il Mantova, invece, sarà impegnato contro la Cremonese prima dello scontro diretto con il Modena, una partita che potrebbe favorire indirettamente la capolista.

Per la squadra di Inzaghi si apre dunque una fase importante della stagione: due incontri ravvicinati per provare a confermare la propria forza e continuare il cammino verso l’obiettivo promozione.