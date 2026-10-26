Cremonese, UFFICIALE: Maurizio Calcinoni è il nuovo presidente

La Cremonese cambia guida al vertice societario. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club grigiorosso ha annunciato la nomina di Maurizio Calcinoni come nuovo presidente, al posto di Francesco Dini, che lascia l’incarico dopo tre anni alla guida della società.

Questo la nota ufficiale del club:





“L’U.S. Cremonese comunica che, nella giornata odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel corso della seduta è stato nominato il dott. Maurizio Calcinoni nuovo Presidente del club grigiorosso. Nel ruolo di vicepresidente è stato nominato il dottor Costantino Vaia. Il dott. Uberto Ventura anche in questo mandato ricoprirà l’incarico di Amministratore Delegato. Sono stati inoltre confermati i consiglieri: dott. Maurizio Ferraroni, avv. Giovanni Benedini, sig. Giuseppe Carletti, avv. Roberto Zanchi e dott. Mario Vergna”.