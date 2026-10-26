Vicenza-Modena, Gallo: «Servirà l’atteggiamento giusto, gli infortuni hanno frenato la nostra crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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VICENZA – Alla vigilia del match tra Vicenza e Modena, valido per la 9a giornata del campionato di Serie BKtT 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancorossi, Fabio Gallo, evidenziando le insidie del turno infrasettimanale.

«La difficoltà è la medesima per tutti ed è relativa al recupero fisico – ha spiegato il tecnico -. Penso che la strada sia stata tracciata, quello che è servito è stato chiaro e quello che serve è chiaro. Ci siamo focalizzato sull’avversario e su come ha affrontato le partite precedenti, considerando che l’ultima non ha avuto una valenza importante perché il Cesena è rimasto in dieci dopo un minuto e quindi il piano gara del Modena è venuto a mancare».


Gallo ha poi parlato del possibile turnover: «Penso di modificare molto poco la formazione, non alleno giocatori che hanno la mia età e quindi sotto l’aspetto fisico riusciremo a recuperare, poi c’è qualcuno che non ha giocato ed è pronto a dare una mano, mi è stato imputato parecchio di aver cambiato molto, ma l’ho fatto per la ricerca di qualcosa di solido, dopo una prestazione di questo tipo penso sia giusto dare continuità»

E sugli infortuni: «Basta vedere quanto hanno giocato i giocatori su cui abbiamo investito per capire quanto hanno rallentato la nostra crescita, sono stati presi per alzare il livello tattico, fisico ed esperienza e quando mancano non sono abituato a trovare scuse, però per forza di cose hanno rallentato»

Infine, il tecnico fa il punto su questo avvio di stagione: «Me lo aspettavo difficile con tante incognite come per tutte le squadre, con l’aggravante che essendo una neopromossa avremmo dovuto adattarci alla qualità del campionato. Otto partite non bastano e non basteranno perchè i risultati hanno detto ancora quanto è equilibrato questo campionato»

 

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