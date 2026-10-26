Serie B, l’ex Palermo Belotti è il Player of the Week dell’8ª giornata: doppietta col Cesena e un gol ogni 37 minuti

Andrea Belotti si prende la scena in Serie B. L’ex attaccante del Palermo, oggi protagonista con la maglia del Modena, è stato eletto Player of the Week dell’ottava giornata della Serie BKT, grazie alla doppietta realizzata nella vittoria per 3-0 contro il Cesena.

Una prestazione decisiva, che ha permesso alla formazione allenata da Daniele Galloppa di rilanciarsi nella corsa alle prime posizioni della classifica. Il centravanti gialloblù continua a dimostrare uno straordinario feeling con il gol, come confermano anche i numeri elaborati da Opta.





Belotti trascina il Modena: doppietta nel derby contro il Cesena

Il derby contro il Cesena ha confermato il grande momento di forma dell’attaccante classe 1993.

Con due reti, Belotti ha contribuito in maniera determinante al successo del Modena, salito a quota 16 punti in classifica e attualmente terzo alle spalle di Palermo e Mantova.

La doppietta ha inoltre rafforzato la candidatura del «Gallo» nella corsa al Premio Pablito, riconoscimento legato alla classifica marcatori del campionato cadetto.

Il premio di miglior giocatore della giornata rappresenta un ulteriore riconoscimento per il rendimento del centravanti, tornato protagonista in Serie B dopo le esperienze nella massima categoria.

Numeri impressionanti: cinque gol in 185 minuti, uno ogni 37

A rendere ancora più significativa la prestazione di Belotti sono le statistiche elaborate da Opta.

Tra i calciatori con almeno 120 minuti disputati nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni durante questa stagione, l’attaccante del Modena vanta la migliore media realizzativa.

I numeri parlano chiaro:

5 gol realizzati in campionato

realizzati in campionato 185 minuti complessivamente disputati

complessivamente disputati 1 gol ogni 37 minuti

2 reti nell’ultima giornata contro il Cesena

Un rendimento realizzativo di assoluto rilievo, che testimonia la capacità del centravanti di incidere anche con un minutaggio relativamente contenuto.

Belotti e Gori, gli unici due giocatori con più di un gol nell’8ª giornata

La doppietta contro il Cesena ha consentito a Belotti di distinguersi anche nel confronto con gli altri protagonisti del turno.

Secondo i dati Opta, il centravanti del Modena è stato, insieme a Gabriele Gori, uno dei soli due calciatori capaci di segnare più di una rete nell’ottava giornata di Serie BKT.

Non soltanto efficacia sotto porta: Belotti è stato anche uno dei cinque attaccanti del campionato ad aver tentato almeno quattro conclusioni dall’interno dell’area di rigore nell’ultimo turno.

Un dato che evidenzia la sua presenza costante nelle zone più pericolose del campo e la capacità di trasformare le occasioni in reti.

Modena, Belotti protagonista nella rincorsa al Palermo

Il riconoscimento individuale arriva in un momento importante per il Modena, reduce dal netto successo contro il Cesena.

La squadra di Galloppa occupa il terzo posto con 16 punti, a sei lunghezze dal Palermo capolista e a una dal Mantova secondo.

Per Belotti, che proprio con la maglia rosanero si era messo in evidenza nelle prime fasi della propria carriera, il rendimento attuale rappresenta un segnale importante.

Cinque gol in appena 185 minuti e il premio di miglior giocatore dell’ottava giornata certificano il suo impatto nel campionato cadetto.

Il «Gallo» è tornato a cantare con continuità e il Modena punta anche sulle sue reti per continuare a inseguire le posizioni di vertice della Serie B.