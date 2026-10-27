Gazzetta dello Sport: “Inzaghi sotto la Torre”

Il Palermo si presenta all’Arena Garibaldi con il primato in classifica e una serie di record che certificano lo straordinario avvio di stagione. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi torna a Pisa da avversario dopo aver riportato i nerazzurri in Serie A, ritrovando uno stadio e un ambiente ai quali è rimasto profondamente legato. I rosanero arrivano alla sfida con il miglior avvio della loro storia in Serie B, ancora imbattuti e reduci da quattro vittorie consecutive, una striscia che mancava dai tempi di Iachini.

«Tornerò in uno stadio dove ho lasciato tanti amici e il cuore dopo una stagione fantastica, per me sarà una partita speciale che prepareremo al meglio», ha dichiarato Inzaghi dopo la vittoria contro la Carrarese. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il tecnico e il Pisa è stato caratterizzato da una promozione storica, ma anche da alcune tensioni successive alla separazione. Prima la lunga attesa per liberare l’allenatore dal contratto con il club toscano, poi le trattative di mercato mai concretizzate per Matteo Tramoni e Stefano Moreo, due calciatori che Inzaghi avrebbe voluto portare a Palermo e che adesso ritroverà da avversari.





La sfida rappresenta anche un importante banco di prova nella corsa alla promozione. Secondo quanto evidenziato da Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Pisa vuole ridurre gli otto punti di distanza dalla capolista dopo un avvio di campionato complicato. Per Inzaghi ci sarà inoltre il confronto con Paolo Bianco, tecnico contro il quale non era riuscito a vincere nella passata stagione, quando allenava il Monza. Resta da capire quale accoglienza l’Arena Garibaldi riserverà all’ex allenatore, protagonista di una delle pagine più importanti della storia recente del club nerazzurro.

Fabrizio Vitale, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, mette infine in evidenza i numeri del Palermo, che vanta il miglior attacco del campionato e la seconda migliore difesa, alla pari con Mantova, Modena e Juve Stabia. Dopo otto giornate, Inzaghi ha conquistato quattro punti in più rispetto al suo Benevento dei record e tre in più rispetto al Pisa che aveva guidato alla promozione. Un rendimento che conferma le ambizioni dei rosanero, chiamati adesso a un altro esame importante per consolidare il primato e dare un ulteriore segnale alle concorrenti.