Il Tirreno: “Pisa-Palermo, il grande dubbio è Tramoni. Calabresi squalificato, Bianco prepara i cambi”

Il Pisa si avvicina alla sfida contro il Palermo con un’incognita importante: la presenza di Matteo Tramoni. Come riportato da Il Tirreno, l’attaccante nerazzurro ha saltato la partita contro il Verona per un problema muscolare e il suo recupero non è ancora scontato. Il giocatore sarà valutato dopo l’ultimo allenamento prima della gara, ma Paolo Bianco non intende correre rischi. Anche in caso di disponibilità, Tramoni potrebbe partire dalla panchina.

Secondo quanto riferisce Il Tirreno, il tecnico dovrà inoltre rinunciare a Calabresi, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata a Verona. Al suo posto, nella difesa a tre, potrebbe trovare spazio Canestrelli. Restano da definire anche gli altri interpreti del reparto arretrato: Caracciolo è un punto di riferimento, mentre Bozhinov, Angori e Leris sono coinvolti nelle valutazioni tattiche dell’allenatore. Sulla fascia destra, in particolare, potrebbe aprirsi un ballottaggio tra Leris e Zanon.





Le possibili novità riguardano anche il centrocampo. Come evidenzia Il Tirreno, Correa appare difficilmente sostituibile, mentre Leone e Loyola si contendono una maglia da titolare. Il cileno, reduce da una prova convincente contro il Verona, potrebbe essere confermato. In attacco, invece, Pittarello sembra favorito per occupare il ruolo di riferimento centrale, dopo il buon ingresso dalla panchina nell’ultima partita.

Il Tirreno sottolinea infine che Bianco potrebbe scegliere una formazione più offensiva, valutando anche l’impiego di Moreo sulla destra e di uno tra Marras, Rao e Bozhinov sull’altro versante. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio contro il Palermo capolista, senza rinunciare alla qualità nella fase di possesso. Il Pisa completerà la preparazione con la rifinitura, dalla quale arriveranno indicazioni decisive soprattutto sulle condizioni di Tramoni.