Serie B, Benevento raggiunto nel finale dal Catanzaro: un punto all’esordio per Mignani. La classifica aggiornata
Si conclude il match del turno infrasettimanale di Serie B tra Benevento e Catanzaro. Si dividono la posto in palio le due compagini, con l’incontro che termina sul risultati di 1-1. Buon esordio con i calabresi per l’ex allenatore del Palermo, Michele Mignani, che riesce a conquistare nel finale un punto importante
Dopo un primo tempo equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti, ad inizio ripresa sono gli uomini di Floro Flores: pestone di Candela ai danni di Cherubini all’interno dell’area di rigore, dal dischetto va Salvemini che non sbaglia. Nei minuti di recupero arriva però la doccia gelata per i padroni di casa, con il gol di Buso che riporta in parità l’incontro e regala un punto alla sua squadra. Di seguito la classifica aggiornta:
LA CLASSIFICA
Palermo – 22
Modena – 17
Mantova – 17
Ascoli – 16
Benevento – 15
Pisa – 14
Padova – 13
Südtirol – 13
Entella – 12
Avellino – 11
Cesena – 11
L.R. Vicenza – 10
Arezzo – 10
Verona – 9
Cremonese – 9
Juve Stabia – 8
Empoli – 7
Carrarese – 7
Sampdoria – 6
Catanzaro – 4