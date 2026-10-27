Serie B, Benevento raggiunto nel finale dal Catanzaro: un punto all’esordio per Mignani. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Si conclude il match del turno infrasettimanale di Serie B tra Benevento e Catanzaro. Si dividono la posto in palio le due compagini, con l’incontro che termina sul risultati di 1-1. Buon esordio con i calabresi per l’ex allenatore del Palermo, Michele Mignani, che riesce a conquistare nel finale un punto importante

Dopo un primo tempo equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti, ad inizio ripresa sono gli uomini di Floro Flores: pestone di Candela ai danni di Cherubini all’interno dell’area di rigore, dal dischetto va Salvemini che non sbaglia. Nei minuti di recupero arriva però la doccia gelata per i padroni di casa, con il gol di Buso che riporta in parità l’incontro e regala un punto alla sua squadra.  Di seguito la classifica aggiornta:


LA CLASSIFICA

Palermo – 22

Modena – 17

Mantova – 17

Ascoli – 16

Benevento – 15

Pisa – 14

Padova – 13

Südtirol – 13

Entella – 12

Avellino – 11

Cesena – 11

L.R. Vicenza – 10

Arezzo – 10

Verona – 9

Cremonese – 9

Juve Stabia – 8

Empoli – 7

Carrarese – 7

Sampdoria – 6

Catanzaro – 4

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