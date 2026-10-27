Inzaghi presenta Pisa-Palermo: «Il Pisa arriverà, noi dobbiamo andare forte. Senza continuità quanto fatto finora conta poco»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (5)

Filippo Inzaghi invita il Palermo a mantenere alta la concentrazione nonostante l’ottimo avvio di campionato. Il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera alla vigilia della sfida contro il Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 19 all’Arena Garibaldi, ha analizzato la partenza della sua squadra e le difficoltà incontrate dalle formazioni retrocesse dalla Serie A.

Sul Pisa e sulle difficoltà iniziali delle retrocesse, Inzaghi ha dichiarato: «Anche l’anno scorso le retrocesse non sono partite bene. È troppo presto e penso che saremo protagonisti. Il Pisa arriverà. Noi dobbiamo andare forte».


Il tecnico rosanero ha poi sottolineato la soddisfazione per il rendimento del Palermo, senza però perdere di vista la necessità di confermarsi: «Speravo di partire così. Abbiamo avuto un piccolo vantaggio grazie alla continuità con lo scorso anno, ma il campionato è ancora lungo. Se non diamo continuità di risultati, però, quello che abbiamo fatto finora conta poco».

Un messaggio chiaro da parte di Inzaghi, che considera la partenza positiva soltanto il primo passo di un percorso ancora lungo e chiede alla squadra di continuare a raccogliere risultati.

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