Inzaghi presenta Pisa-Palermo: «Cambierò cinque o sei giocatori. Qualcuno è molto stanco, ma ho fiducia nella rosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (14)

Filippo Inzaghi prepara alcune novità di formazione in vista della trasferta contro il Pisa. Il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera alla vigilia della sfida di mercoledì 28 ottobre, in programma alle ore 19 all’Arena Garibaldi, ha annunciato un possibile turnover dopo le fatiche della vittoria contro la Carrarese.

Sulle scelte di formazione, Inzaghi ha spiegato: «Non ho ancora deciso nulla, qualche giocatore è molto stanco. La gara con la Carrarese è stata molto dispendiosa, abbiamo corso tanto. Cambierò qualcosa, ho fiducia nella rosa. Cinque o sei giocatori li cambierò, ma non deve cambiare la qualità della squadra».


L’allenatore del Palermo ha poi sottolineato l’importanza dell’atteggiamento con cui i rosanero dovranno affrontare il prossimo impegno: «Sono partite che si preparano da sole, abbiamo rispetto per l’avversario ma anche fiducia nei nostri mezzi. Sono curioso di vedere come giocheremo».

Parole che confermano la volontà di Inzaghi di gestire le energie della squadra senza rinunciare alla qualità, affidandosi alle alternative a disposizione per affrontare un altro impegno ravvicinato.

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