Athletic Club Palermo, tensione sugli stipendi: squadra ferma, salta l’allenamento

Momento delicato in casa Athletic Club Palermo. Secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore e riprese dalla redazione di ilovepalermocalcio.com, sarebbero emerse difficoltà legate al pagamento degli stipendi dei calciatori. Una situazione che avrebbe provocato una prima reazione da parte della squadra, con la decisione di non svolgere la seduta di allenamento prevista per oggi, martedì 27 ottobre.

Al centro della vicenda ci sarebbe il mancato pagamento della mensilità di settembre. Il ritardo, secondo le indiscrezioni, non rappresenterebbe un episodio isolato: anche nel mese precedente si sarebbero registrati problemi nelle tempistiche dei versamenti. I calciatori, dopo aver atteso il rispetto degli impegni economici annunciati, avrebbero quindi deciso di fermarsi.





Una situazione che rischia di complicare il lavoro della formazione nerorosa, impegnata nel girone I di Serie D. La squadra del presidente Antonio Cottone è attesa dalla trasferta di Lamezia, appuntamento al quale si avvicina in un clima di incertezza che potrebbe incidere sulla preparazione settimanale.

La vicenda apre interrogativi anche sulla stabilità organizzativa del club, che annovera tra le proprie figure dirigenziali Giorgio Perinetti. Resta da comprendere se le difficoltà segnalate possano essere superate rapidamente e se la società riuscirà a ristabilire la necessaria serenità all’interno dello spogliatoio.

Al momento, le circostanze relative ai mancati pagamenti e alla sospensione dell’allenamento sono riportate come indiscrezioni giornalistiche e non risultano accompagnate da una conferma ufficiale della società.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiarire la situazione e verificare se i calciatori riprenderanno regolarmente la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.