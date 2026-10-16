Fantacalcio, Cassandra: «Attenzione al turnover dopo le coppe. Lucca può sbloccarsi, occhio a Castro e Bonny»

Giorgio Elia Ottobre 16, 2026
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Riparte il campionato e tornano anche i dubbi di formazione per i fantallenatori. In vista della nuova giornata, che si aprirà oggi con Frosinone-Sassuolo, Carmine Cassandra della redazione di www.fantcalcio.it, intervenuto ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, ha analizzato le possibili scelte al fantacalcio, soffermandosi sul rischio turnover, sugli assenti e sugli attaccanti che potrebbero tornare al gol.

«Attenzione ad affidarsi troppo ai calciatori reduci dagli impegni nelle coppe europee. Alcune squadre potrebbero ricorrere al turnover e quindi il consiglio è quello di tutelarsi con titolari adeguati. Occhio ai giocatori di Roma, Como, Napoli e Inter, per fare un esempio. Adesso ci sarà un tour de force e le rotazioni potrebbero essere tante».


Fuori Malen, Lautaro e Diao. Su chi cadrà la scelta per sostituirli?

«L’assenza di Malen aprirà le porte della titolarità a Castro, che è il suo sostituto naturale. L’argentino non ha ancora portato bonus e in casa contro il Genoa va schierato. Potrebbe arrivare per lui il primo +3 della stagione. Il forfait di Lautaro verrà colmato da Thuram e Pio Esposito, ma occhio a Bonny, che potrebbe trovare più spazio sia da titolare sia da subentrante. Più complicata la situazione di Diao. Con Baturina e Nico Paz potrebbe esserci Rodriguez, ma occhio alla possibile sorpresa Liberali».

Bomber in astinenza. Chi può sbloccarsi in questa giornata?

«Questa potrebbe essere la giornata di Lucca. Tanto discusso e ancora a secco di bonus, potrebbe sbloccarsi contro un avversario in difficoltà come il Venezia, che deve ritrovare i propri equilibri anche in considerazione del recente cambio alla guida tecnica».

Le indicazioni di Cassandra invitano dunque alla prudenza nella scelta dei titolari, soprattutto tra le squadre impegnate nelle competizioni europee. Castro, Bonny e Lucca sono alcuni dei nomi da tenere d’occhio in una giornata nella quale le rotazioni potrebbero incidere sulle scelte dei fantallenatori.

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