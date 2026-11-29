Serie A: all’Olimpico la Roma batte 4-0 il Monza. La classifica aggiornata
All’Olimpico, porta a casa i tre punti la Roma nella sfida contro il Monza, al termine in un match dominato dall’inizio alla fine. I giallorossi si impongono sul risultato di 4-0, grazie al gol nel primo tempo di Malen e alla doppietta di Soule.
Parte forte la formazione di Giampiero Gasperini, che al 12′ sblocca subito il risultato: Mora serve Malen che prende palla sulla trequarti, arriva al limite, si sposta la palla sul destro e calcia da incrociare infilando Thiam. I padroni di casa continuano a spingere, trovando al 24′ la rete del raddoppio: Recupero palla della Roma, Malen serve Soule che riceve palla, entra in area e la piazza all’angolo sinistro.
Nel finale di tempo c’è spazio anche per la doppietta personale del trequartista argentino, che sfrutta l’assist di Kone e fa partire una conclusione di sinistro perfetta dai venti metri che si stampa sotto l’incrocio dei pali.
Ad inizio ripresa arriva subito un brutta notizia per Giampiero Gasperini, con Malen costretto al cambio per una botta subita durante i primi 45: da valutare le condizioni del centravanti olandese. Al 65′ i biancorossi vanno vicini al gol della bandiera, con il colpo di testa di Mota che si stampa sulla traversa. Nel finale di match arriva anche il 4-0 da parte dei giallorossi, con Castro che sigilla il risultato .
Tre punti che permettono alla Roma di accorciare sul primo posto in classifica occupato dalla Lazio, portandosi a 2 lunghezze dai cugini biancocelesti. Battuta d’arresto per il Monza, che resta fermo a quota 10. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Lazio – 35
Roma – 33
Inter – 32
Milan – 27
Como – 26
Frosinone – 23
Juventus – 21
Napoli – 19
Bologna – 19
Cagliari – 16
Genoa – 16
Atalanta – 15
Torino – 14
Lecce – 10
Monza – 10
Fiorentina – 9
Udinese – 9
Sassuolo – 9
Parma – 8
Venezia – 7