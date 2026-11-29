Dopo la pesante sconfitta contro il Modena e il sempre più probabile addio di Antonio Calabro, il Padova è al lavoro per individuare il nuovo allenatore a cui affidare la guida della squadra.

Secondo quanto riportato da Nicolo Schira, tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza biancoscudata c’è anche quello di Moreno Longo. Sono infatti in corso i contatti tra le parti per valutare la possibilità di arrivare a un accordo.

Il tecnico piemontese, che in carriera ha guidato diverse squadre tra cui Torino e Como, rappresenta una delle opzioni al vaglio del club veneto per raccogliere l’eredità di Calabro. La dirigenza è dunque al lavoro per definire il futuro della panchina biancoscudata. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quale sarà la scelta definitiva del Padova



