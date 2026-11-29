Serie B, risultati e classifica live: Modena a -3 dal Palermo, Mantova terzo
Si accende la corsa alle spalle del Palermo nella quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il Modena è in vantaggio per 1-0 contro il Padova e, con questo risultato, si porterebbe a tre lunghezze dalla capolista rosanero.
In vantaggio anche il Mantova sul campo del Südtirol. La formazione lombarda salirebbe a quota 25 punti, scavalcando l’Ascoli e conquistando il terzo posto in solitaria, a otto lunghezze dalla squadra di Filippo Inzaghi.
Risultati live
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Modena-Padova 1-0
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Südtirol-Mantova: ospiti in vantaggio
Classifica Serie B live
|Squadra
|Punti
|Palermo
|33
|Modena
|30
|Mantova
|25
|Ascoli
|24
|Avellino
|22
|Cesena
|22
|Pisa
|20
|Benevento
|19
|Carrarese
|19
|Südtirol
|18
|Hellas Verona
|17
|Sampdoria
|17
|Padova
|16
|Cremonese
|15
|Virtus Entella
|13
|Catanzaro
|12
|Juve Stabia (-4)
|12
|Arezzo
|12
|Vicenza
|11
|Empoli