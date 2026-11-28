Dopo quattro vittorie consecutive, la Sampdoria vuole dare continuità al proprio momento positivo. Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma domenica alle 17.15 allo stadio Luigi Ferraris e valida per la 14ª giornata di Serie B, il tecnico Luca D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco.

Sulla Cremonese. «Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, di grande tecnica». D’Angelo ha evidenziato la qualità dell’organico grigiorosso, la vocazione offensiva degli uomini di Pecchia e la loro capacità di mantenere il possesso del pallone.

Sul turnover e sugli infortunati. «Siamo un po’ stretti nelle scelte». Le numerose assenze condizioneranno le decisioni dell’allenatore blucerchiato, intenzionato a limitare i cambiamenti rispetto alla precedente uscita.





Sulle condizioni di Mbabu ed Esposito. Il primo dovrebbe riprendere ad allenarsi ed essere disponibile contro la Cremonese, mentre Esposito dovrà attendere ancora qualche settimana prima di tornare a disposizione. Sicuramente assenti anche Cicconi e Di Pardo, mentre saranno valutate le condizioni di Conti.

Su Meijer. Il tecnico ha spiegato che la sostituzione nella gara contro il Padova era stata programmata. Il giocatore necessita ancora di tempo per ritrovare il ritmo partita dopo un lungo periodo di inattività.

Sulla crescita di Mezzotero. «Sta facendo molto bene, soprattutto come atteggiamento». D’Angelo ha evidenziato la maturità del giovane calciatore, apprezzandone il comportamento e la professionalità.

Sul momento positivo della squadra. L’allenatore ha ribadito l’importanza del lavoro quotidiano, sottolineando come la qualità degli allenamenti rappresenti un elemento fondamentale per la crescita del gruppo.

Sugli obiettivi stagionali. «Io non guardo né indietro, né davanti. Guardo la partita che devo giocare io cercando di vincerla». Nonostante le quattro vittorie consecutive, D’Angelo preferisce concentrarsi sui prossimi impegni senza soffermarsi sulle prospettive di classifica