Serie B, 14ª giornata: i risultati dei primi tempi e la classifica aggiornata LIVE
È iniziata la 14ª giornata del campionato di Serie B con le tre sfide in programma alle ore 15. Ascoli avanti contro la Virtus Entella, equilibrio tra Empoli ed Hellas Verona, mentre resta bloccata sullo 0-0 la sfida tra Carrarese e Juve Stabia.
Ascoli-Virtus Entella 1-0
L’Ascoli conduce per 1-0 contro la Virtus Entella. Con questo risultato, i marchigiani salirebbero momentaneamente a quota 24 punti, conquistando il terzo posto in solitaria e portandosi a sei lunghezze dal Palermo.
Carrarese-Juve Stabia 0-0
Nessuna rete nella sfida tra Carrarese e Juve Stabia. Il risultato di parità porterebbe momentaneamente i toscani a quota 17 punti e le Vespe a 13.
Empoli-Hellas Verona 1-1
Equilibrio nella sfida del Castellani tra Empoli ed Hellas Verona. Con il risultato di 1-1, i toscani aggancerebbero il Vicenza a quota 10 punti, mentre gli scaligeri salirebbero a 17.
Serie B, i risultati LIVE della 14ª giornata
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Ascoli-Virtus Entella 1-0
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Carrarese-Juve Stabia 0-0
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Empoli-Hellas Verona 1-1
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Ore 17.15 – L.R. Vicenza-Cesena
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Ore 19.30 – Palermo-Benevento
Serie B, la classifica aggiornata LIVE
|Pos.
|Squadra
|Punti
|Gare
|1
|Palermo
|30
|13
|2
|Modena
|27
|13
|3
|Ascoli
|24
|14
|4
|Avellino
|22
|13
|5
|Mantova
|22
|13
|6
|Cesena
|21
|13
|7
|Pisa
|20
|13
|8
|Benevento
|19
|13
|9
|Südtirol
|18
|13
|10
|Hellas Verona
|17
|14
|11
|Sampdoria
|17
|13
|12
|Carrarese
|17
|14
|13
|Padova
|16
|13
|14
|Cremonese
|15
|13
|15
|Juve Stabia (-4)
|13
|14
|16
|Virtus Entella
|13
|14
|17
|Catanzaro
|12
|13
|18
|Arezzo
|12
|13
|19
|L.R. Vicenza
|10
|13
|20
|Empoli
|10
|14
Juve Stabia penalizzata di quattro punti. Classifica provvisoria aggiornata in base ai risultati maturati nelle gare in corso.
Il Palermo resta al comando della classifica con 30 punti, seguito dal Modena a quota 27. I rosanero scenderanno in campo questa sera alle 19.30 contro il Benevento al Renzo Barbera.