Andrea Sottil potrebbe presto tornare ad allenare in Serie B. Il tecnico piemontese, ancora senza squadra dopo l’esonero estivo dal Modena, sarebbe in cima alla lista delle preferenze dell’Hellas Verona in caso di cambio alla guida tecnica.

Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it e ripreso da PianetaSerieB, la posizione di Marco Baroni sulla panchina gialloblù sarebbe sempre più delicata. L’allenatore scaligero si giocherebbe la permanenza nella prossima sfida di campionato contro l’Empoli, in programma sabato 28 novembre.

In caso di risultato negativo, la società veneta potrebbe optare per l’esonero di Baroni, con Andrea Sottil indicato come principale candidato alla successione.





Il Verona, tuttavia, non sarebbe stato l’unico club cadetto a valutare il profilo dell’ex allenatore di Modena e Sampdoria. Anche l’Arezzo avrebbe infatti preso in considerazione Sottil come possibile sostituto di Cristian Bucchi, salvo poi orientarsi verso Fabio Caserta. La sfida contro l’Empoli potrebbe dunque risultare decisiva per il futuro della panchina gialloblù.